Európa čelí zastrašovaniu sudcov! Kosová upozorňuje na zneužívanie médií politikmi: Hovorí aj o tlaku a útokoch

BRATISLAVA - Výkonná rada Európskej siete súdnych rád (ENCJ) prijala 17. decembra 2025 stanovisko k tlaku a zastrašovaniu sudcov prostredníctvom médií. Výkonná rada pripomenula, že demokratické štáty a spoločnosti si vyžadujú neustálu starostlivosť. Nedávny vývoj a prebiehajúce udalosti pozorované v niektorých členských a pozorovateľských štátoch ENCJ opätovne nabádajú ku konaniu. ENCJ s obavami konštatuje negatívne trendy, ako je tlak na sudcov a dokonca aj zastrašovanie, vrátane pravidelných nepriateľských mediálnych kampaní zo strany politických aktérov.
Ako sa uvádza v stanovisku, sudcovia by mali akceptovať oprávnenú kritiku a aj tak robia. Avšak negatívne a nepriateľské komentáre majú širšie dôsledky pre súdnictvo, pretože ich cieľom je často vyvíjať naň tlak. Tieto cielené opatrenia odrážajú rastúci trend, ktorý ohrozuje nezávislosť súdnictva a oslabuje rozdelenie moci. Tie majú dlhodobý vplyv na obraz súdnictva, podkopávanie dôvery spoločnosti v súdnictvo a na prispievanie k erózii právneho štátu. Takéto konanie má vplyv aj na jednotlivých sudcov, keďže môže dokonca podnecovať fyzické útoky na nich.
„Sme svedkami rastúcej tendencie využívať aj politikmi médiá ako prostriedok na útoky proti rozhodnutiam súdov. Prispieva k tomu aj nástup sociálnych médií a vlastnej žurnalistiky, čo zvyšuje riziko mediálnych procesov v prípadoch, ktoré priťahujú pozornosť verejnosti. To následne vyvíja tlak na súdnictvo prostredníctvom cieleného vystavenia sudcov nevhodnému tlaku či verbálnym útokom. Následkom tohto javu stúpa nespokojnosť časti verejnosti, ktorá sa cíti oprávnená ostrakizovať sudcov. Je mimoriadne ťažké vyvrátiť naratívy, ktoré poškodzujú justíciu a výrazne prispievajú k rastúcej strate dôvery verejnosti v súdnictvo. Toto vidíme bohužiaľ naprieč celou Európou. Oceňujem preto postoj ENCJ k tomuto neprípustnému javu,“ uviedla predsedníčka súdnej rady Marcela Kosová.
Výkonná rada ENCJ považuje za potrebné pripomenúť základné princípy demokratického štátu a zdôrazniť, že výkonná a zákonodarná moc sú povinné poskytnúť všetku potrebnú a primeranú ochranu v prípadoch, keď je výkon funkcie súdov ohrozený útokmi alebo zastrašovaním. ENCJ vyzýva všetky príslušné subjekty, vrátane všetkých zložiek štátnej moci, aby sa zdržali napomáhania, vyvolávania alebo povoľovania útokov na súdnictvo alebo zastrašovania sudcov.
„Solidarita medzi európskymi súdnymi orgánmi je základnou hodnotou Európskej siete súdnych rád a významným nástrojom na ochranu nezávislosti súdnej moci. Ako sa uvádza aj v Aténskej deklarácii z roku 2022, na ochranu právneho štátu je potrebná preventívna aj reaktívna solidarita a súdne rady musia podporovať a aktívne sa zastávať každého kolegu, ktorý sa ocitne v ťažkostiach. Súdna rada Slovenskej republiky je v tomto veľmi aktívna a reaguje na každý identifikovaný útok na sudcov.“ uzavrela Marcela Kosová.