Záhadná smrť v USA: Stopy DNA smerujú do našich končín, obeť je pravdepodobne zo SLOVENSKA

CEDAR RAPIDS – Polícia amerického štátu Colorado sa nedokáže dopátrať k identifikácii obete, ktorú našli muži zákona v jednom z parkov pri meste Denver. Následné vyšetrovanie prinieslo veľmi prekvapivé zistenia. Vyšetrovatelia sa domnievajú, že obeť môže mať korene na Slovensku alebo v Českej republike.
V americkom štáte Colorado neďaleko táboriska Deer Creek pri Denveri objavili turisti 28. mája 2024 ľudské pozostatky. Forézni experti ale tvrdia, že telo tam mohli byť umiestnené už v roku 2022. Miestna polícia spustila ihneď vyšetrovanie. Po viac ako roku a pol sa stále nedopracovala k identifikácii obete, píše KRCG. Úrad koronera okresu Park sa domnieva, že išlo o osobu od 30 do 60 rokov, ktorá merala od 178 do 198 cm. Pohlavie nebolo uvedené.
Slovenská a česká komunita
Okrem toho mala byť českého alebo slovenského pôvodu. Vzhľadom na oblasť nálezu pozostatkov to nie je nič nezvyčajne. V Cedar Rapids žije pomerne veľká komunita obyvateľov, ktorí sú pôvodom z Českej a Slovenskej republiky.
"Každá jedna vzorka DNA nás môže priviesť bližšie k rodine tejto osoby a napokon, aj k jej samotnej identifikácii," uviedol koroner David Kintz. Polícia už kontaktovala aj ďalšie československé komunity v Pueble (Colorado) a v Omahe (Nebraska).
Profil tváre a možná DNA zo Slovenska
Od podania žiadosti o vzorky DNA spred dvoch týždňov dostali vyšetrovatelia 26 nových tipov. Okrem toho si polícia najala aj spoločnosť, ktorá je schopná na základe niekoľkých údajov vytvoriť názornú tvár danej osoby. "Tento proces nám pomohol už pri veľa prípadoch. Názorná tvár nás vždy posunula míľovými krokmi k celkovej identifikácii danej osoby," uvádza Kintz.
Osobu označujú v rámci vyšetrovania pod menom "John Doe". Forézny expert zo súkromnej spoločnosti vytvoril pre políciu model názornej tváre. CBS 2 Iowa uvádza, že John Doe má s najväčšou pravdepdoobnosťou slovenskú DNA.
Keďže prípad je naďalej v štádiu vyšetrovania, koroner nemohol poskytnúť ďalšie informácie. V doterajšom priebehu verejnosť ešte stále nebola oboznámená s tým, ako John vlastne zomrel. Nie je jasné, či to bolo vlastným pričinením, alebo došlo k spáchaniu trestného činu vraždy.