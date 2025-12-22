Má toho DOSŤ! Raper Kali priznal náročné chvíle: Úsmev by ste na jeho tvári hľadali márne!

BRATISLAVA - Benefičný koncert Úsmev ako dar už roky patrí k najkrajším vianočným tradíciám. Každoročne ho podporujú známe mená – a medzi účinkujúcimi nebude chýbať ani raper Kali. Tentoraz však prišiel bez svojho typického „good vibe“ úsmevu… a dôvod povedal úplne otvorene.
Kali priznal, že posledné dni ide na doraz a všetko sa mu nakopilo jedno cez druhé. Aj preto sme úsmev na jeho tvári hľadali márne. „Musím dokončiť dva projekty a do toho každý víkend koncertujeme, chorý som bol, hlas mám z toho mimo, takže je toho veľa. Ale teším sa, že som tu, že môžem byť súčasťou, ale úsmev dnes nie je môj favorit.“ Za vysokým pracovným nasadením je aj dokončovanie výberovky, ktorej sa Kaliho fanúšikovia majú dočkať už vo februári, a nebude to len obyčajné "best of". Pôjde o 40 skladieb, pričom niektoré staršie kúsky dostanú úplne nový šat. „Chceli sme ľuďom priniesť niečo, čo som ešte nerobil, tak som oslovil gitaristu Davida Billeka, a s ním robím osem mojich starých skladieb prerobených do gitarovej verzie.“
A čo keď ráno vstane a cíti, že nálada je "pod bodom mrazu"? Kali tvrdí, že si v hlave nastavuje jednoduchú brzdu. „Posledné roky sa snažím si povedať, že som sa zobudil, som zdravý, mám zdravú rodinu, takže nemám dôvod mať zlú náladu… lebo je kopec ľudí, ktorí by sa chceli ráno zobudiť zdraví a mať zdravú dcéru, ženu... Takže moje problémy sú absolútne nepodstatné. A v tom momente ide zlá nálada preč.“ A s ňou aj problémy, ktoré nepovažuje za zásadné.
K Vianociam má Kali pripravené prekvapenie najmä pre fanúšikov – tentoraz aj zberateľské. A na budúci rok majú prísť aj veľké koncerty, ktoré sa budú viazať práve k výberovke. Čo sa však týka darčekov pre rodinu, Kali si sype popol na hlavu. „Ja väčšinou riešim darčeky spontánne a nemám nič pripravené dopredu. Ale zatiaľ ma vôbec nič ani len nenapadá.“ A čo by si želal nájsť pod stromčekom on sám? Kali v tom má jasno, no takúto odpoveď by ste rozhodne nečakali!