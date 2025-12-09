Marek Fašiang, aj jeho mama sú verejnosti dobre známi: Moderátor má však aj sestru... Aká kočka!

BRATISLAVA - Herec a moderátor Marek Fašiang či jeho mama Ingrid patria medzi známe osobnosti slovenského šoubiznisu. Mnohí však možno ani netušia, že Marek má aj sestru Zuzku – a keď sa nedávno objavila v spoločnosti po boku mamy, všetkým padla sánka. Pozrite, aká je pôvabná!
Marek Fašiang je divákom televízie Markíza dobre známy a patrí medzi najvýraznejšie tváre slovenského šoubiznisu. Okrem toho, že je úspešný podnikateľ a vlastní sieť podnikov, sa už roky venuje aj herectvu. Prvé veľké ohlasy si získal najmä v úspešnom rodinnom seriáli Oteckovia, kde stvárnil jednu z hlavných postáv a rýchlo si získal srdcia fanúšikov.
Po skončení projektu sa presunul do dobového seriálu Dunaj, k vašim službám. Ľudia ho však nepoznajú len ako herca – už dlhé roky je aj moderátorom šou Farma. Jeho kariéra je teda naozaj pestrá, a to aj vďaka rodinnému prostrediu, v ktorom vyrastal. Marekovou mamou je Ingrid Fašiangová. Rovnako ako on, aj ona sa pohybuje v umeleckej sfére. Pôsobí ako generálna riaditeľka Divadla Nová scéna, a vďaka svojej práci je verejnosti dobre známa.
Ak ste si mysleli, že Marek je jedináčik, ste na omyle. Mnohí fanúšikovia možno ani netušia, že má sestru Zuzku a dvoch nevlastných bratov. Prednedávnom sa jeho sestra objavila v spoločnosti po boku svojej mamy na slávnostnej premiére muzikálu Rómeo a Júlia. Niet pochýb, že do rodiny charizma rozhodne patrí. Pozrite, aká je Zuzana kočka! No a čo jeho nevlastní 14-roční bratia? Ich FOTO nájdete v galérii.