HOROR v Austrálii! Hlásia 10 mŕtvych, polícia vyzvala ľudí ukryť sa: VIDEO Dvaja ozbrojenci zadržaní

SYDNEY - Austrálska polícia v nedeľu vyzvala verejnosť, aby sa ukryla do bezpečia počas streľby na pláži Bondi Beach v Sydney. Podľa miestnych médií je po streľbe dvoch ozbrojencov na miesto niekoľko ležiacich tiel. Informovala o tom agentúra AFP.
Aktualizované 11:15 - Po nedeľnej streľbe na pláži Bondi v Sydney zahynulo desať ľudí, uviedla polícia pre agentúru AFP. Neuviedla, či bilancia zahŕňa aj strelca. Národná televízna stanica ABC informovala, že medzi mŕtvymi je jeden zo strelcov a že ďalších 12 ľudí bolo zranených.
Streľba na Bondi Beach
Bezprostredne neboli k dispozícii žiadne údaje o prípadných obetiach. Záchranári oznámili, že po streľbe previezli osem ľudí do nemocníc. „Môžeme vám len oznámiť, že sme na mieste ošetrili viacero ľudí a v tejto fáze sme osem previezli do rôznych nemocníc v Sydney,“ povedal agentúre AFP hovorca záchrannej služby Nového Južného Walesu.
„Polícia reaguje na vyvíjajúci sa incident na pláži Bondi Beach a nalieha na verejnosť, aby sa oblasti VYHLA. Každý, kto sa nachádza na mieste činu, by sa mal ukryť,“ uviedla polícia Nového Južného Walesu vo vyhlásení na sociálnych sieťach. Dve osoby boli zadržané, uviedla polícia a varovala, že operácia „pokračuje“. Ľudia by sa mali vyhýbať tejto oblasti, poslúchať policajné pokyny a neprekračovať policajné hranice.
Denník Sydney Morning Herald uviedol, že jeden podozrivý strelec bol postrelený políciou, zatiaľ čo ďalší bol zadržaný. Pláž Bondi vo východnom Sydney je najznámejšou plážou Austrálie, ktorá najmä cez víkendy priťahuje obrovské množstvo surferov, plavcov a turistov.