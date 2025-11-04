Majself nemal na nájomné ani nákup! A dnes... Koľko by vážil kufor, keby dal doňho všetky peniaze?

BRATISLAVA - Hudobník Michal Švehla, známy ako Majself, patril medzi prednášajúcich na tohtoročnom podujatí Kariéra Expo v bratislavskej Starej tržnici. Otvorene hovoril o svojej ceste za úspechom, o rokoch, keď musel doslova „tresnúť hubou o betón“, aby sa dnes mohol hudbou skutočne živiť.
Raper Majself má úspešnú kariéru, no priznáva, že cesta k finančnej stabilite bola poriadne dlhá. Začiatky zďaleka neboli jednoduché a hoci sa dnes Majself teší z popularity, priznáva, že ešte pred tridsiatkou prežíval obdobie plné neistoty. A hudobný úspech neprišiel cez noc! „Nebol som tam, kde som chcel byť a ten strach som mal. Sú to veci, ktoré ľudia nevidia. Že máš x rokov, 'treš hubu o betón', aby si mohol dotovať videoklipy, aby si mohol spraviť reklamu... Takže určite som vďačný za každý deň.“
A aj keď Majself otvorene priznáva, že mal chvíle, keď sa mu finančne nedarilo, o 'biede' by nikdy nehovoril. „Ja som veľmi vďačný za život, ktorý žijem teraz, aj za mindset, ktorý mám. Ale bola by to degradácia mnohých ľudí na Slovensku, keby som povedal, že trpím biedou. Nikdy sa mi nestalo, že by som bol dva dni hladný alebo nemal čo jesť.“ Priznáva však, že boli aj náročnejšie momenty, kedy nemal na nájomné či na nákup. Ak by však dnes vybral všetky peniaze z účtu a dal ich do kufra, aký ťažký by bol?
Dozvedeli sme sa aj to, že Majself zarobené peniaze 'neškrečkuje' na účte, investuje skôr do rôznych oblastí. Aj tu však prišli nielen úspechy, ale aj pády. „To k tomu patrí, pokiaľ človek rozmýšľa ako zarobiť peniaze a diverzifikuje svoje príjmy. Je normálne, že občas sa tie peniaze stratia. Ľudia zvyknú mať taký sek, že do ničoho nechcú ísť, ale ja hovorím, že keď máte v hlave a väčšie usporené sumy, čo je potom stratiť 10% z tej sumy, keď ste sa len učili ako sa to robí.“ A kto doma drží rozpočet pevne v rukách? Pri odpovedi šla skromnosť bokom!