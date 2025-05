Nela Pocisková perlila: ZAHANBILA Tůmu v priamom prenose?! A takto sa s Majselfom na tom ZABÁVALI...

Záhady tela, Nela Pocisková (Zdroj: STVR)

Pri otázke, čo je v rôznych krajinách sveta zakázané, sa Nela spočiatku cítila sebavedomo:

„Určite som si Srí Lankou istá, pretože som tam bola, a dokonca som to zažila, takže si myslím, že to je určite pravda,“ vyhlásila odhodlane.





Lenže, ako to už v Záhadách tela býva, nie všetko je také, ako sa zdá. Po dôkladnejšom prečítaní tvrdenia si svojou odpoveďou už taká istá nebola. Dvojica sa tak musela vrátiť na začiatok a začala si možnosti prechádzať pekne jednu po druhej.

A práve pri jednom z tvrdení prezradila Nela zrejme viac ako chcela a pred celým národom si nečakane rýpla do svojho partnera Filipa Tůmu spôsobom, ktorý pobavil aj jej súpera Majselfa.

„Filip... by mal problém,“ poznamenala so smiechom. Majself jej pohotovo odvetil: „Ten ťa pochváli.“



Pocisková v Záhadách tela perlila: ZAHANBILA Tůmu v priamom prenose?! A takto sa na tom ZABÁVALA... (Zdroj: STVR)

Už túto sobotu 31. mája o 20.30 na Jednotke privíta moderátor Marián Miezga ďalších hostí v premiérovej epizóde obľúbenej súťažno-zábavnej relácie Záhady tela. V štúdiu si svoje znalosti o ľudskom tele tentokrát preveria speváci Nela Pocisková s raperom Majselfom a Jana Kozáková s Lukášom Adamcom.