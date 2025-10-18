Sobota18. október 2025, meniny má Lukáš, zajtra Kristián

Majself sa poriadne sekol: 7 hodín sedel v aute úplne zbytočne... Marcin sa na tom dobre zabával

Majself Zobraziť galériu (24)
Majself (Zdroj: Ján Zemiar)
© Zoznam/mia © Zoznam/mia

BRATISLAVA - Raper a hudobník Majself sa stal hlavným hrdinom vlastnej komickej drámy počas turné Neskoro večer s Petrom Marcinom.

Majself, ako hudobný hosť v rámci predstavení, vyrazil ráno na trojdňové predstavenia Liptovský Hrádok - Veľký Krtíš - Revúca, no už prvý deň sa mu stala poriadna nepríjemnosť. „Počúvajte, čo sa mi dnes stalo. Pobalil som sa ráno, sadol do auta a vyrazil do Liptovského Hrádku. Došiel som sem a volal ľuďom z produkcie, aby ma navigovali, kam mám presne ísť. Nikto mi nezdvíhal, už to mi bolo také divné,“ opisoval vo videu Majself, ktorý sa trmácal autom na miesto predstavenia tri a pol hodiny. 


Keď sa mu konečne niekto z produkcie ozval, prišla nechápavá: „A ty si v Liptovskom Hrádku? Čo tam robíš?“ Majself vysvetlil, že veľ o pol hodiny začína predstavenie a chce len vedieť, kam presne má ísť, no odpoveď ho zaskočila: „Áno, predstavenie síce máme, ale až o týždeň.“ Hudobník tak strávil 7 hodín v aute len preto, aby zistil, že sa sekol o týždeň.

Majself si svoj trapas nemohol nechať pre seba a hneď ho zdieľal so svojimi fanúšikmi, čo príjemne pobavilo moderátora Neskoro večer, Petra Marcina. Ten ho v komentároch poriadne vysmial. „Poctivý umelec príde na predstavenie s predstihom,“ napísal s úsmevom pod video a pridal niekoľko vysmiatych smajlíkov. Nuž, stáva sa...

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Majself (@majself_neptun)

Viac o téme: Peter MarcinNeskoro večerMajself
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Michal Majself Švehla
Majselfova nočná mora: Keby nebol hudobník, takúto BEŽNÚ ROBOTU by NEZVLÁDOL!
Domáci prominenti
Raper Majself venoval manželke
Raper Majself venoval manželke krásny odkaz k VÝROČIU: Aha, aký je ich SYN už veľký!
spuntik.sk
Záhady tela, Nela Pocisková
Nela Pocisková perlila: ZAHANBILA Tůmu v priamom prenose?! A takto sa s Majselfom na tom ZABÁVALI...
Domáci prominenti
Nela Pocisková a Majself
Nela naspievala s Majselfom HIT, sadli si aj v súkromí: Doteraz sa nepoznali, no v tomto si rozumejú!
Domáci prominenti

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Tréner ŠK Slovan Bratislava Vladimír Weiss hodnotí triumf nad Spartakom Trnava
Tréner ŠK Slovan Bratislava Vladimír Weiss hodnotí triumf nad Spartakom Trnava
Futbal
Tréner Slávie EUBA Michal Matušov hodnotí výhru s ŠKM Liptovský hrádok
Tréner Slávie EUBA Michal Matušov hodnotí výhru s ŠKM Liptovský hrádok
Volejbal
Trénerka ŠKM Liptovský Hrádok Miriam Čabajová hodnotí zápas so Sláviou EUBA
Trénerka ŠKM Liptovský Hrádok Miriam Čabajová hodnotí zápas so Sláviou EUBA
Volejbal

Domáce správy

FOTO Memečkári si podali kontroverzného
Memečkári si podali kontroverzného Kotlára: Vtipné obrázky, z ktorých pôjdete do popuku!
Domáce
Profesionálni hasiči v Trenčianskom
Hasiči v Trenčianskom kraji zachránili v septembri majetok za viac ako milión eur
Domáce
AKTUÁLNE Smrteľná nehoda na
AKTUÁLNE Smrteľná nehoda na D2! Vodič (†70) narazil do mostného piliera, nemal šancu prežiť
Domáce
Slovensko čelí nárastu obetí obchodovania s ľuďmi: Pribúdajú cudzinci, charita varuje
Slovensko čelí nárastu obetí obchodovania s ľuďmi: Pribúdajú cudzinci, charita varuje
Bratislava

Zahraničné

FOTO Daniel Callihan pri zadržaní
Zavraždil ženu a deti uniesol: Pár držal dievčatko (6) ako sexuálnu otrokyňu v jame vedľa mŕtvoly jej sestry (†4)
Zahraničné
Šokujúce VIDEO: Seniorku napadol
Šokujúce VIDEO: Seniorku napadol pitbull! Neuveriteľné, AKO sa ubránila
Zahraničné
Ľudia sa zhromažďujú počas
Na protestoch proti Trumpovi by sa mohli zúčastniť milióny ľudí
Zahraničné
Ilustračné foto
Hamas ešte dnes večer odovzdá Izraelu telá ďalších dvoch rukojemníkov, oznámilo hnutie
Zahraničné

Prominenti

SMUTNÁ SPRÁVA: Zomrela obľúbená
SMUTNÁ SPRÁVA: Zomrela obľúbená slovenská herečka... V divadle hrala viac ako 40 rokov!
Domáci prominenti
Majself
Majself sa poriadne sekol: 7 hodín sedel v aute úplne zbytočne... Marcin sa na tom dobre zabával
Domáci prominenti
Úmrtie hviezdy (†74) kapely
Úmrtie hviezdy (†74) kapely Kiss: TOTO mu veštica predpovedala pred smrťou!
Zahraniční prominenti
10. výročie známej značky
Komička dobrá, ale vodička?! Toto leto si Evelyn navždy zapamätá: Séria dopravných patálií
Domáci prominenti

Zaujímavosti

Zmena pohlavia ako vstupenka
Zmena pohlavia ako vstupenka do výhod: Muž využil dieru v systéme! Rakúšan si vybavil skorší dôchodok aj ženské väzenie
Zaujímavosti
Tieto parazity sú späť:
Tieto parazity sú späť: Ako sa ich rýchlo a efektívne zbaviť? Radí odborníčka
vysetrenie.sk
Z rozprávkovej svadby katastrofa:
Z rozprávkovej svadby katastrofa: Ženích zmizol zo svadby, nevesta ho márne hľadala! Našla ho v posteli s inou
Zaujímavosti
Dcéra zomrela pre matkin
Dcéra zomrela pre matkin fanatizmus: Konšpiračná matka verila viac kávovým klystírom než chemoterapii!
Zaujímavosti

Dobré správy

Zdroj: Getty Images
Kam sa uberá Slovensko? Mladých nezaujímajú prázdne reči, chcú, aby sa riešil najmä tento problém!
hashtag.sk
Úvery môžu klesať až
O nulovej úrokovej sadzbe vie len polovica opýtaných: Zistite, ako ju môžete získať aj vy
Domáce
Užívame sami to, čo
Užívame sami to, čo predávame? Naša odpoveď vás možno prekvapí
plnielanu.sk
Frederika Ilečko
VIDEO Na veľkolepej šou nechýbali ani známe tváre: Nádherné, sú to totálni frajeri!
feminity.sk

Ekonomika

Čína vytvorila lietajúcu veternú elektráreň: Vzducholoď vyrába elektrinu priamo z oblohy! (video)
Čína vytvorila lietajúcu veternú elektráreň: Vzducholoď vyrába elektrinu priamo z oblohy! (video)
Tento kvíz vás nachytá na detailoch, ktoré vidíte denne: Spoznáte logá obchodov, keď z nich zmizne názov? (kvíz)
Tento kvíz vás nachytá na detailoch, ktoré vidíte denne: Spoznáte logá obchodov, keď z nich zmizne názov? (kvíz)
Pozor na zmeny v podpore v nezamestnanosti: Už po troch mesiacoch prídete o časť dávky! (príklady)
Pozor na zmeny v podpore v nezamestnanosti: Už po troch mesiacoch prídete o časť dávky! (príklady)
Konsolidáciu poriadne pocítime v peňaženkách: Po drahých Vianociach príde šok v novom roku! (prehľad cien)
Konsolidáciu poriadne pocítime v peňaženkách: Po drahých Vianociach príde šok v novom roku! (prehľad cien)

Šport

VIDEO Divočina v priamom prenose: Ty primitív, si normálny? Tréner Weiss krotil vulgárneho fanúšika
VIDEO Divočina v priamom prenose: Ty primitív, si normálny? Tréner Weiss krotil vulgárneho fanúšika
Niké liga
Skrat Mikoviča oslabil Spartak: Slovan vo vyhrotenom derby pred 17-tisíc divákmi vykradol Trnavu
Skrat Mikoviča oslabil Spartak: Slovan vo vyhrotenom derby pred 17-tisíc divákmi vykradol Trnavu
Niké liga
Zbytočná provokácia rozpútala šarvátku: Nino Marcelli rozbesnil fanúšikov Spartaka
Zbytočná provokácia rozpútala šarvátku: Nino Marcelli rozbesnil fanúšikov Spartaka
Niké liga
VIDEO Parádna reklama pre Slovensko: Lukáš Kubiš dokazuje, že patrí medzi top cyklistov
VIDEO Parádna reklama pre Slovensko: Lukáš Kubiš dokazuje, že patrí medzi top cyklistov
Cyklistika

Auto-moto

Nový Jeep Compass aj na Slovensku. Hranatá novinka je väčšia a pokročilejšia
Nový Jeep Compass aj na Slovensku. Hranatá novinka je väčšia a pokročilejšia
Novinky
Hrozivá nehoda na východe: vážne zranenie, totálky, ale aj jeden fakt: Volvo
Hrozivá nehoda na východe: vážne zranenie, totálky, ale aj jeden fakt: Volvo
Zaujímavosti
TEST: Citroen e-C3 - elektromobil pre každého (kto ho chce)
TEST: Citroen e-C3 - elektromobil pre každého (kto ho chce)
Klasické testy
Alfa aktualizovala svoje SUV Tonale - naďalej široká paleta motorov. Aj s naftou
Alfa aktualizovala svoje SUV Tonale - naďalej široká paleta motorov. Aj s naftou
Predstavujeme

Kariéra a motivácia

Pracujeme viac ako naši susedia? Čísla hovoria jasne
Pracujeme viac ako naši susedia? Čísla hovoria jasne
Ekonomika - trh práce
Zarábajte viac ako 2000 eur: Tieto pracovné ponuky vám to reálne umožnia
Zarábajte viac ako 2000 eur: Tieto pracovné ponuky vám to reálne umožnia
Zaujímavé pracovné ponuky
Zarábate si na vyhorenie? Pohyb je váš najlepší pracovný hack
Zarábate si na vyhorenie? Pohyb je váš najlepší pracovný hack
Vyhorenie
Zarábate dosť? Väčšina Slovákov si to myslí, no realita je iná
Zarábate dosť? Väčšina Slovákov si to myslí, no realita je iná
Mzda

Varenie a recepty

18 najlepších receptov na omáčky, ktoré si zamilujete
18 najlepších receptov na omáčky, ktoré si zamilujete
Punčové koláčiky z lineckého cesta, ktoré budú hviezdou vášho vianočného stola.
Punčové koláčiky z lineckého cesta, ktoré budú hviezdou vášho vianočného stola.
Fit sendvič z cottage cheesu pre milovníkov zdravej stravy
Fit sendvič z cottage cheesu pre milovníkov zdravej stravy
Sendviče a bagety
Domáce Granko: Len 3 suroviny a chutí lepšie než to z obchodu
Domáce Granko: Len 3 suroviny a chutí lepšie než to z obchodu
Rady a tipy

Technológie

Dron Artemis prešiel bojovým testom na Ukrajine a teraz sa bude vyrábať vo veľkom, Rusko má ďalší problém
Dron Artemis prešiel bojovým testom na Ukrajine a teraz sa bude vyrábať vo veľkom, Rusko má ďalší problém
Armádne technológie
„Každý Windows 11 počítač bude Copilot PC,“ hovorí Microsoft: Tvoj počítač sa zásadne zmení, dostane tieto AI funkcie
„Každý Windows 11 počítač bude Copilot PC,“ hovorí Microsoft: Tvoj počítač sa zásadne zmení, dostane tieto AI funkcie
Umelá inteligencia
Ozempic má ďalší nečakaný účinok na ľudské telo v súvislosti s alkoholom. Vedci tomu spočiatku neverili!
Ozempic má ďalší nečakaný účinok na ľudské telo v súvislosti s alkoholom. Vedci tomu spočiatku neverili!
Veda a výskum
Legendárny Black Hawk opäť ovládne oblohu, tentokrát v novej podobe. Pilota už budeš hľadať márne
Legendárny Black Hawk opäť ovládne oblohu, tentokrát v novej podobe. Pilota už budeš hľadať márne
Armádne technológie

Bývanie

Neviete, čo s množstvom tekvíc? 5 originálnych nápadov na ich využitie (recepty ani svetlonosy to nie sú!)
Neviete, čo s množstvom tekvíc? 5 originálnych nápadov na ich využitie (recepty ani svetlonosy to nie sú!)
Preliali ste rastlinu? 9 krokov, ako ju zachrániť ešte skôr, ako bude neskoro
Preliali ste rastlinu? 9 krokov, ako ju zachrániť ešte skôr, ako bude neskoro
Ako prvé vás upúta čierna fasáda. Dajte mu však šancu, vnútro domu pre piatich je presný opak temného bývania
Ako prvé vás upúta čierna fasáda. Dajte mu však šancu, vnútro domu pre piatich je presný opak temného bývania
Má len 43 m2 a vôbec nepôsobí stiesnene! Pozrite, kam ukryli posteľ, aby zostalo viac miesta
Má len 43 m2 a vôbec nepôsobí stiesnene! Pozrite, kam ukryli posteľ, aby zostalo viac miesta

Pre kutilov

Máte prebytok hrozna a hľadáte spôsoby, ako ho zužitkovať? Máme pre vás tieto chutné tipy
Máte prebytok hrozna a hľadáte spôsoby, ako ho zužitkovať? Máme pre vás tieto chutné tipy
Recepty
Ako upevniť poličku do sadrokartónovej steny, aby nespadla? Odborník radí správny postup
Ako upevniť poličku do sadrokartónovej steny, aby nespadla? Odborník radí správny postup
Rekonštrukcia interiéru
Vertikutácia trávnika je na jeseň kľúčová! Ako na to, aby ste si ňou viac neuškodili, a ktorým chybám sa vyvarovať
Vertikutácia trávnika je na jeseň kľúčová! Ako na to, aby ste si ňou viac neuškodili, a ktorým chybám sa vyvarovať
Záhrada
Najdôležitejšie pravidlá, ktoré musíte dodržať pri betónovaní základovej dosky rodinného domu
Najdôležitejšie pravidlá, ktoré musíte dodržať pri betónovaní základovej dosky rodinného domu
Stavba domu

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Partner, ktorý vás brzdí: Ako spoznať, že láska sa zmenila na pascu, toto sú signály, že ste v nerovnovážnom vzťahu
Partnerské vzťahy
Partner, ktorý vás brzdí: Ako spoznať, že láska sa zmenila na pascu, toto sú signály, že ste v nerovnovážnom vzťahu
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Daniel Callihan pri zadržaní
Zahraničné
Zavraždil ženu a deti uniesol: Pár držal dievčatko (6) ako sexuálnu otrokyňu v jame vedľa mŕtvoly jej sestry (†4)
Šokujúce VIDEO: Seniorku napadol
Zahraničné
Šokujúce VIDEO: Seniorku napadol pitbull! Neuveriteľné, AKO sa ubránila
Z vysnívaných zubov NOČNÁ
Zahraničné
Z vysnívaných zubov NOČNÁ MORA: Hrozné, ako skončila žena po zákroku v Turecku! FOTO Baktérie jej požierajú tvár
BRUTÁLNY útok medveďa! Nezvestného
Zahraničné
BRUTÁLNY útok medveďa! Nezvestného hubára našli mŕtveho, hlavu mal oddelenú od tela

Ďalšie zo Zoznamu