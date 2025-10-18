Majself sa poriadne sekol: 7 hodín sedel v aute úplne zbytočne... Marcin sa na tom dobre zabával

Majself (Zdroj: Ján Zemiar)
BRATISLAVA - Raper a hudobník Majself sa stal hlavným hrdinom vlastnej komickej drámy počas turné Neskoro večer s Petrom Marcinom.
Majself, ako hudobný hosť v rámci predstavení, vyrazil ráno na trojdňové predstavenia Liptovský Hrádok - Veľký Krtíš - Revúca, no už prvý deň sa mu stala poriadna nepríjemnosť. „Počúvajte, čo sa mi dnes stalo. Pobalil som sa ráno, sadol do auta a vyrazil do Liptovského Hrádku. Došiel som sem a volal ľuďom z produkcie, aby ma navigovali, kam mám presne ísť. Nikto mi nezdvíhal, už to mi bolo také divné,“ opisoval vo videu Majself, ktorý sa trmácal autom na miesto predstavenia tri a pol hodiny.
Keď sa mu konečne niekto z produkcie ozval, prišla nechápavá: „A ty si v Liptovskom Hrádku? Čo tam robíš?“ Majself vysvetlil, že veľ o pol hodiny začína predstavenie a chce len vedieť, kam presne má ísť, no odpoveď ho zaskočila: „Áno, predstavenie síce máme, ale až o týždeň.“ Hudobník tak strávil 7 hodín v aute len preto, aby zistil, že sa sekol o týždeň.
Majself si svoj trapas nemohol nechať pre seba a hneď ho zdieľal so svojimi fanúšikmi, čo príjemne pobavilo moderátora Neskoro večer, Petra Marcina. Ten ho v komentároch poriadne vysmial. „Poctivý umelec príde na predstavenie s predstihom,“ napísal s úsmevom pod video a pridal niekoľko vysmiatych smajlíkov. Nuž, stáva sa...
{{ poll.title }}
{{ poll.image_description }} (Zdroj: {{ poll.image_resource }})
{{ poll.title }}
{{ poll.thanks }}
{{ question.text }}
{{ answer.text }}
{{ poll.type == 'percent' ? Number(answer.percent).toFixed(2) + '%' : answer.votes }}
{{ question.text }}
Hlasovalo: {{questions[0].votes}}
{{ poll.title }}
{{ poll.image_description }} (Zdroj: {{ poll.image_resource }})
{{ qIndex+1 }}/{{ questions.length }}
{{ question.text }}
Môžete označiť viacero odpovedí.
{{ profiles[profileEvalueated.index].name }}
Zhoda: {{ profileEvalueated.weightPercentage }}%
{{ profiles[profileEvalueated.index].image_description }} (Zdroj: {{ profiles[profileEvalueated.index].image_resource }})
×