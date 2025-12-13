Herečky Hany Gregorovej je všade veľa: Neuveríte, čím zapratala celú maskérňu!

BRATISLAVA – Hana Gregorová opäť dokázala, že vie prekvapiť nielen divákov, ale aj celý štáb! Pri príprave na natáčanie obľúbenej súťažno-zábavnej relácie Záhady tela zažil moderátor Marián Miezga poriadny šok.
„Prišiel som dnes do maskérne a skoro som to tam nespoznal. Všade boli totiž krabice. Skoro som sa tam nezmestil a za to všetko môže Hanka,“ povedal Miezga. Celá miestnosť bola totiž kompletne zaprataná škatuľami, ktoré priniesla samotná herečka. Neuveríte, čo všetko čiernovláska so sebou doniesla!
Herečka ale neprišla do štúdia sama, so škatuľami a aj súťažnými otázkami jej pomáhal sympatický muž. Po jej boku sa totiž v štúdiu objavil jej syn Ondřej Brzobohatý. Ten prezradil, že je celý život veľmi dôverčivý a naivný, čo sú vraj jeho dve záhady. A ďalšiu odhalila jeho mama...
Sledujte Záhady tela už túto sobotu 13. decembra o 20.30 h na Jednotke. Svoje znalosti o ľudskom tele si tentokrát preverí štvorica: Hana Gregorová so synom Ondřejom Gregorom Brzobohatým a Soňa Norisová so synom Michalom Rajterom.
{{ poll.title }}
{{ poll.title }}
{{ poll.thanks }}
{{ poll.title }}
{{ profiles[profileEvalueated.index].name }}
Zhoda: {{ profileEvalueated.weightPercentage }}%