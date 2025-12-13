MIMORIADNY ONLINE Ukrajina čelí jednému z najväčších ruských útokov: Tisíce ľudí sú bez elektriny

KYJEV - Ukrajinská Odeská oblasť čelí jednému z najväčších vzdušných útokov od začiatku vojny. Zranení boli dvaja ľudia a zasiahnuté civilné, priemyselné a energetické zariadenia. Časť tohto juhoukrajinského regiónu je bez elektriny, uviedol dnes ráno šéf vojenskej správy Odeskej oblasti Oleh Kiper. Podľa prezidenta Volodymyra Zelenského vyslalo Rusko na Ukrajinu 450 dronov a 30 striel rôznych typov. Situáciu sledujeme ONLINE.
Naživo z Ukrajiny:
ONLINE
11:22 Ukrajinská Odeská oblasť čelí jednému z najväčších vzdušných útokov od začiatku vojny. Zranení boli dvaja ľudia a zasiahnuté civilné, priemyselné a energetické zariadenia. Časť tohto juhoukrajinského regiónu je bez elektriny, uviedol dnes ráno šéf vojenskej správy Odeskej oblasti Oleh Kiper. Podľa prezidenta Volodymyra Zelenského vyslalo Rusko na Ukrajinu 450 dronov a 30 striel rôznych typov.
11:20 Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v sobotu uviedol, že ruské nočné útoky poškodili viac ako desať civilných zariadení po celej Ukrajine, po ktorých zostali tisíce ľudí v siedmich regiónoch bez elektrickej energie. Moskva zas potvrdila, že v noci zaútočila na ukrajinskú infraštruktúru hypersonickými raketami. Informujú o tom správy agentúry AFP.
08:54 Dvaja ľudia zomreli v noci na dnes pri dronovom útoku v ruskej Saratovskej oblasti. Poškodený bol bytový dom, uviedol gubernátor Roman Busargin. Ministerstvo obrany v Moskve uviedlo, že ruská protivzdušná obrana v noci zneškodnila 41 ukrajinských dronov.
06:10 Deje sa tak v čase, keď Washington tlačí na prípravu plánu, ktorý by ukončil trpkú vojnu medzi Ruskom a Kyjevom. Pravdivosť správy denníka Wall Street Journal o víkendovom stretnutí Witkoffa so Zelenským a s európskymi lídrami, počas ktorého budú diskutovať o stave mierových rokovaní, potvrdil agentúre AFP predstaviteľ Bieleho domu.
Podľa piatkového vyjadrenia nemeckej vlády sa stretnutie lídrov vrátane predstaviteľov EU a NATO bude konať v Berlíne v pondelok v rámci niekoľkých hodín po tom, ako sa Zelenský spolu s nemeckým kancelárom Friedrichom Merzom zúčastnia na nemecko-ukrajinskom podnikateľskom fóre. Ukrajinskí predstavitelia uviedli, že prednedávnom poslali Washingtonu aktualizovaný plán, ktorý vychádza z pôvodného 28-bodového mierového návrhu na ukončenie vojny, ktorá sa začala v roku 2022 rozsiahlou inváziou Ruska na Ukrajinu. Na Trumpov plán, ktorý bol zverejnený minulý mesiac, sa vzniesla kritika, že kopíruje kľúčové požiadavky Moskvy, pričom Ukrajina by sa mala vzdať strategicky dôležitého územia v prospech Ruska.
Rýchle pristúpenie Ukrajiny do EÚ
V najnovšej verzii plánu je zahrnutá myšlienka rýchleho pristúpenia Ukrajiny do EÚ, s čím Moskva nesúhlasí. Ako povedal agentúre AFP vysokopostavený predstaviteľ, ktorý je s najnovším návrhom oboznámený, Ukrajina by sa mala stať členom EÚ do januára 2027. Úrad francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona v piatok uviedol, že Európania i Kyjev žiadajú Spojené štáty, aby poskytli „bezpečnostné záruky“ pred akýmikoľvek rokovaniami o území.