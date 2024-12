Hana Gregorová (Zdroj: Ján Zemiar)

povedala s úsmevom. Gregorová je už dlhé roky abstinentkou a svoje rozhodnutie nikdy neoľutovala. Ako prezradila, za jej rozhodnutím bolo niekoľko nepríjemných skúseností z mladosti, ktoré ju definitívne presvedčili, že alkohol nie je pre ňu.zaspomínala si a v spomienkach zašla ešte ďalej.

Vo videorozhovore prezradila zaujímavú príhodu z čias vysokoškolského života, ktorú ukončila slovami. „Obdivujem ľudí, ktorí si vypijú a sú fresh a majú náladu, lebo ja som bola úplne... Proste to telo na alkohol nie je zvyknuté,“ priznala so smiechom. A keďže je Hana Gregorová mamou dvoch dnes už dospelých detí, syna Ondřeje a dcéry Roly, boli sme zvedaví, ako sú na tom s alkoholom oni a či ich musela niekedy po záťahoch zachraňovať. Takúto odpoveď by ste nečakali!

Gregorová alkohol nepije, no AHA, čo bonzla na známeho syna: Musela ho ratovať?! (Zdroj: NL/TH)