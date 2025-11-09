Hana Gregorová bez hanby priznala: Nakupujem u Číňana aj v sekáči, A ČO?! To si musíte vypočuť

BRATISLAVA - Herečka Hana Gregorová opäť raz potvrdila, že patrí medzi najštýlovejšie dámy slovenského šoubiznisu. Vždy dokonale upravenú herečku sme však tentokrát prichytili niekde, kde by ste ju možno nečakali!
Gregorová priznala, že nakupovanie je pre ňu viac než len nutnosť – je to radosť a oddych. Tentoraz sa však vybrala do butiku nielen kvôli sebe! „Rada chodím po obchodoch, no tu som vlastne kvôli Jožkovi Grondžákovi, mne sa veľmi páči jeho pánska móda,“ prezradila. Napriek tomu, že ju zaujalo aj niekoľko dámskych kúskov, s úsmevom priznala, že sa tentoraz musí krotiť. „Nič mi nepadlo do oka, ale nie preto, že by sa mi nič nepáčilo – mám jednoducho natrieskané skrine,“ zasmiala sa herečka, ktorá priznáva, že módne kúsky u nej pribúdajú nebezpečne rýchlo.
Na značky si zakaždým nepotrpí a občas sa nevyhne ani secondhandom alebo "číňanom". „Je to taká diagnóza – keď si chcem urobiť radosť, idem si niečo kúpiť. Myslím, že veľa žien sa so mnou stotožní. Ale potom robím ordnungy v skriniach a poteším kamarátky,“ hovorí s úsmevom na tvári známa herečka. Aj ona však priznala, že sú kúsky, bez ktorých si svoj šatník nevie predstaviť a ktorých sa tak ľahko nevzdáva. „Mám slabosť na kabelky a topánky – to je môj najväčší úlet,“ priznala bez okolkov. My sme si však neposvietili len na šatník Hany Gregorovej, ale aj na trendy v pánskej móde - a to priamo s odborníkom naslovovzatým, Jozefom Grondžákom!
