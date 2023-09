Ďalšia Kollárova milenka vytiahla špinu! Dcéra bosa podsvetia rozoslala videá o potratoch, takto reaguje Sme rodina

Na internete sa objavilo zásadné video proti Borisovi Kollárovi. (Zdroj: TASR - Jaroslav Novák, YouTube/Pimpinocka)

Bolo to zhruba v nedeľu večer, kedy sa na sociálnych sieťach vo veľkom začalo objavovať záhadné video, ktoré na prvý pohľad útočí priamo na šéfa parlamentu. Hlavnú úlohu v ňom zohráva na dnešné pomery tradičná influencerka s nickom Pimpinocka, ktorá sa už nejaký ten čas na internete prezentuje v úplne inom svetle. Po niekoľkých minútach aj nezaučenému divákovi dôjde, že video sa tentokrát dramaturgicky odchyľuje od tradičných videí influencerky. Toto začne byť evidentné v momente, keď sa na profesionálne nasvietenej scéne v štúdiu s čiernym pozadím objaví známa tvár - Ľuboš Ferus. Ten za pár minút vysvetlí, že ide o jeho dcéru, ktorá sa mala dostať do styku so šéfom Sme rodina a následne jej mal šéf strany urobiť aj dieťa, a to hneď dvakrát.

Začalo sa to záznamom na USB kľúčoch, listami pre poslancov, no keď to nezabralo, prišlo druhé video

V najnovšom videu sa však ako prvá v tom istom štúdiu objavuje Ema Ferusová, ktorá vysvetľuje, ako už vopred podnikla kroky na kritiku šéfa parlamentu, a to tak, že 149 poslancom do NR SR doručila listy s USB kľúčom, na ktorom bolo prvé anonymizované video, v ktorom ona sama, ešte so zámerne deformovaným hlasom popisuje jej stretnutia s Kollárom a údajne aj následným "oplodnením". Ferusová vo videu na úvod hovorí, že momentálne nie je psychicky v poriadku a podrobne hovorí o prvých stretnutiach so šéfom Sme rodina na konci roku 2020 a začiatku roku 2021.

Svoje rozprávanie dopĺňa aj o snímky z komunikácie s ním. "Niekedy v novembri 2021 ma požiadal, aby som prestala s antikoncepciou, aby sme to začali robiť naplno, aby som otehotnela," popisuje hlas vo videu. Následne sa Ferusová sťažuje, že ju Kollár nútil ísť na potrat, a to rovno dvakrát, aj pri prvom a aj pri druhom raze, pretože v obidvoch prípadoch mal vraj súbežne dieťa s inou ženou. V tom prvom prípade vraj išlo o Barboru Richterovú. Ferusová mala potrat podstúpiť v Leviciach v apríli 2022.

Kollár sa mal podľa prvého videa z USB kľúča pri druhom tehotenstve od Ferusovej odťahovať s tým, že to dieťa nie je jeho. Tá však argumentovala s tým, že "vie s kým spí". Potrat mala teda Ferusová podľa vlastných slov absolvovať aj druhýkrát, no tentokrát v Bratislave. Kvôli poplatkom za potraty mal podľa jej slov Kollár previesť peňažné prostriedky na jej účet vo výškach 700 eur za prvý a 600 eur za druhý potrat.

Výborná herecká etuda, reaguje Sme rodina

V tejto pomerne širokej kauze sme sa pochopiteľne snažili požiadať o oficiálne stanovisko aj stranu Sme rodina, ktorej sa kauza bytostne dotýka. "V tejto veci sme ešte v auguste podávali trestné oznámenie, nakoľko sme mali informácie, že sa chystá predmetná diskreditácia. Orgánom činným v trestnom konaní boli predložené jednoznačné dôkazy, z ktorých jasne vyplýva, že spomínaná slečna si týmto veľmi slušne privyrobila z peňazí Zoroslava Kollára. Z predložených dôkazov okrem iného tiež vyplýva, že spomínanú slečnu Boris Kollár na žiadny potrat neposielal, ale išlo o spontánny potrat," zareagoval na naše otázky podpredseda parlamentu a tiež podpredseda hnutia Sme rodina Peter Pčolinský.

Ten si na záver ešte neodpustil poznámku k vizuálu, v akom je video podávané verejnosti. "K hereckým výkonom pána Ferusa a slečny Ferusovej stačí len dodať, že by nedostali ocenenie v podobe Oscara, ale skôr v podobe Zlatej maliny (ocenenie za najhoršie filmy, pozn. red.). Išlo o profesionálne pripravené video v štúdiu s dramatickou hudbou, ale, žiaľ, s veľmi chabými hereckými výkonmi," dodal Pčolinský.

Odhalenie tváre v druhom zázname

Len tri týždne pred voľbami však Ferusová pritvrdila a odhalila samú seba v ďalšom videu, kde je dokonca spolu so svojím otcom profesionálne nasvietená v čiernom štúdiu. Ferusovej prekáža, že nikto z poslancov na predmetné video nezareagoval a údajne nezareagovali ani médiá či občianski aktivisti, ktorým video zaslala. Pripomína divákom prvé video z USB kľúča, no zároveň sa za ňu prihovára jej otec a už spomínaný bos nitrianskeho podsvetia Ľuboš Ferus. "Včera ste spravili tlačovú konferenciu, kde váš predseda povedal, že podávate trestné oznámenie na skupinu Zoroslava Kollára, nepoznám, a Tomáša Rajeckého, poznám, ale nič s ním nemám. Myslel som si, že je to déjà vu, už naozaj dosť," reaguje nahnevaný Ferus so založenými rukami vo videu. Ten reagoval na tlačovú konferenciu Sme rodina, kde skutočne strana oznamovala iniciovanie trestných oznámení.

Pán Kollár, vy neviete kto som ja

Ferus zároveň vo videu tvrdí, že "nekope za nikoho". Video však muselo vzniknúť ešte skôr, keďže Ferus o Kollárovej tlačovej konferencii hovorí ako o "včerajšej". Išlo pritom o brífing z 9. augusta.

"Sľubujem vám, že budú zverejnené veci tak nechutné... ťažko sa mi rozpráva. Musel som urobiť toto, čo som urobil. (..) Pán Kollár, ja neviem, kto ste. Ale vy neviete, kto som ja," hovorí na konci videa Ferus, pričom ho v posledných sekundách dopĺňa jeho dcéra s tým, že by Kollár mal "zmiznúť z verejného života".

Kto je teda Ľuboš Ferus?

Je dôležité poznamenať aj kto je Ľuboš Ferus. Jeho meno sa napríklad spája aj s kauzou vraždy zakladateľa bratislavskej skupiny sýkorovcov Miroslava Sýkoru z roku 1997. Vtedy prekvapivo z hotela Holiday Inn vyšiel Sýkora len s jedným ochrankárom a niekoľko striel zo samopalu navždy ukončilo jeho život. Ferusa ako takého považujú za bosa nitrianskeho podsvetia. Meno Ferus sa však spája aj s trestným činom lúpeže so zbraňou a obmedzovaním osobnej slobody.

V marci 2023 však v kauze vraždy Sýkoru oslobodil Okresný súd (OS) Bratislava I Ľuboša Ferusa a ďalších troch mužov spod obžaloby. Rozhodnutie však nie je právoplatné a prokurátorka sa vtedy odvolala. Meno Ferusovej otca sa navyše v minulosti skloňovalo aj s rekordnou krádežou vo VÚB v Nitre a v kauze podvodu s diaľničnými nálepkami. Aj v prípade diaľničných známok bol však Ferus oslobodený. Ferus je vedený aj ako svedok vraždy bývalého policajta Róberta Remiáša z roku 1996.

Kollár o blížiacej sa antikampani vedel, spomenul sumu 40-tisíc eur

Sám šéf Sme rodina pritom už o blížiacej sa antikampani v podobe tohto videa zrejme vedel. Práve na spomínanej tlačovke z 9. augusta hovoril o tom, že "určitej osobe" mala nejaká organizovaná skupina ponúknuť 40-tisíc eur, aby o ňom šírili nepravdivé informácie. Neskôr vysvitlo, že má ísť o skupinu, ktorú vraj vedie podnikateľ a právnik Zoroslav Kollár.

Táto informácia však zrejme bola postavená na dôveryhodných svedectvách. Podľa našich informácií sa totiž Ferusová naozaj mala snažiť video sprodukovať na základe finančnej odmeny. Boris Kollár mal navyše podľa nášho zdroja už celú komunikáciu medzi ňou a Ferusovou predložiť vyšetrovateľom. Z exkluzívnych zdrojov sa nám však podarilo do tejto komunikácie zbežne nahliadnuť.

Nátlaky od Zoroslava Kollára, finančný tlak aj samopotrat

Podľa jej obsahu teda vieme, že samotná Ferusová mala šéfa parlamentu informovať o tom, že Zoroslav Kollár má záujem natočiť diskreditačné video, v ktorom by šéfa Sme rodina konfrontovala s údajným potratom, pričom jej ponúkal odmenu 40-tisíc eur. Samotný Boris Kollár bol však pritom z tejto informácie v šoku, keďže podľa týchto informácií vraj Ferusová dieťa samopotratila. O tomto zdravotnom probléme pritom Ferusová vraj sama vedela, keďže nemohla donosiť dieťa.

Následne sa mala Ferusová od Kollára dožadovať viackrát istej finančnej injekcie rôznych výšok, pričom šéf Sme rodina tieto čiastky poslať odmietol. Po odmietavom postoji šéfa parlamentu sa zrejme ako dôsledok natočilo predmetné video.

Z iného, súkromného zdroja sme sa tiež dozvedeli o možnosti, že za najnovšou diskreditáciou šéfa Sme rodina môže údajne byť spomínaný Zoroslav Kollár, muž z tzv. mafiánskych zoznamov a v kauze exprezidenta Andreja Kisku právoplatne odsúdený Tomáš Rajecký a aktuálne známy internetový "fenomén" menom Marek Šoun, ktorý dlhodobo natáča diskreditačné videá, ktoré sa vo veľkom šíria po sociálnej sieti Facebook. Iniciačný bod konfliktu mala pritom byť osobná pomsta Zoroslava Kollára voči predsedovi parlamentu.

Povesť a minulosť Ferusovej dcéry je zaujímavá, minimálne z hľadiska toho, čo tvrdí vo videu

Ferusová v predmetnom videu spomína aj to, ako sa s Borisom Kollárom mala kontaktovať mama jej bývalého priateľa. S týmito dvoma osobami mala Ferusová dokonca istý čas aj bývať. Práve spomínaná matka jej bývalého priateľa mala byť svedkom toho, ako Ferusovej začali komplikácie pri tehotenstve a dokonca ju mala viesť do nemocnice. Ferusová mala okrem iného spomínanému priateľovi povedať, že je s ním tehotná, pričom len o pár týždňov neskôr začala tvrdiť, že dieťa je od Borisa Kollára.

Nedôveryhodne vyznieva aj Ferusovej verzia o tom, že sa chcela začiatkom roka 2023 v dôsledku spomínaných potratov pripraviť o vlastný život a následne sa z rovnakého obdobia na jej instagramovom účte objavovali príbehy z rôznych večierkov, na ktorých sa objavovala v mimoriadne dobrej nálade. Ozývajú sa pritom aj viacerí svedkovia, ktorí tvrdia, že spomínaná influencerka nikdy predtým neoplývala veľkým majetkom, no neskôr v tomto roku ju bolo možné vidieť na nákladných dovolenkách s luxusnými kabelkami a ďalšími cennými vecami.