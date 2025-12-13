MIMORIADNY ONLINE Witkoff a Zelenskyj sa stretnú v Berlíne: Témou debaty bude ukončenie vojny

KYJEV - Osobitný vyslanec prezidenta USA Donalda Trumpa Steve Witkoff sa tento víkend v Berlíne stretne s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským a ďalšími európskymi lídrami. Podľa agentúry AFP to v piatok uviedol Biely dom. Situáciu sledujeme ONLINE.
06:10 Deje sa tak v čase, keď Washington tlačí na prípravu plánu, ktorý by ukončil trpkú vojnu medzi Ruskom a Kyjevom. Pravdivosť správy denníka Wall Street Journal o víkendovom stretnutí Witkoffa so Zelenským a s európskymi lídrami, počas ktorého budú diskutovať o stave mierových rokovaní, potvrdil agentúre AFP predstaviteľ Bieleho domu.
Podľa piatkového vyjadrenia nemeckej vlády sa stretnutie lídrov vrátane predstaviteľov EU a NATO bude konať v Berlíne v pondelok v rámci niekoľkých hodín po tom, ako sa Zelenský spolu s nemeckým kancelárom Friedrichom Merzom zúčastnia na nemecko-ukrajinskom podnikateľskom fóre. Ukrajinskí predstavitelia uviedli, že prednedávnom poslali Washingtonu aktualizovaný plán, ktorý vychádza z pôvodného 28-bodového mierového návrhu na ukončenie vojny, ktorá sa začala v roku 2022 rozsiahlou inváziou Ruska na Ukrajinu. Na Trumpov plán, ktorý bol zverejnený minulý mesiac, sa vzniesla kritika, že kopíruje kľúčové požiadavky Moskvy, pričom Ukrajina by sa mala vzdať strategicky dôležitého územia v prospech Ruska.
Rýchle pristúpenie Ukrajiny do EÚ
V najnovšej verzii plánu je zahrnutá myšlienka rýchleho pristúpenia Ukrajiny do EÚ, s čím Moskva nesúhlasí. Ako povedal agentúre AFP vysokopostavený predstaviteľ, ktorý je s najnovším návrhom oboznámený, Ukrajina by sa mala stať členom EÚ do januára 2027. Úrad francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona v piatok uviedol, že Európania i Kyjev žiadajú Spojené štáty, aby poskytli „bezpečnostné záruky“ pred akýmikoľvek rokovaniami o území.