Boris Kollár zverejnil fotku z dovolenky, reakcie trafili do čierneho: Keby si menej prcal...

BRATISLAVA - Boris Kollár (60) sa pochválil rodinným záberom z dovolenky, no jeho vyjadrenie o „logistike“ spojené s pobytom s malým synom okamžite vyvolalo vlnu reakcií. Fanúšikovia mu neostali nič dlžní a svojimi komentármi mu poriadne naložili.
Politik, multiotecko, podnikateľ a veľký milovník žien Boris Kollár sa rozhodol podeliť so svojimi fanúšikmi o chvíle strávené so svojou aktuálnou partnerkou Laurou a synom Abnerom na dovolenke. Fotka, ktorá s najväčšou pravdepodobnosťou pochádza zo slnečnej Mallorky, kam si vyrazili v septembri, však nevyvolala len obdiv k rodinnému šťastiu, ale aj množstvo ostrejších komentárov.
Kollár v popise k fotke vtipne poznamenal: „Dovolenka s prckom sa rovná 10% oddych a 90% logistika." A práve tento výrok sa okamžite stal terčom vtipov od jeho sledovateľov. Jedna z reakcií, ktorá sa okamžite stala virálnou. „Keby si menej prcal, tak máš 90% oddych a 10% logistiky.“ Pridali sa aj ďalší. „Borisko, tak ti treba, keď si v posteli nemal 90% logistiky.“
Tento výrok o „logistike“ zrejme odráža náročnosť každodenného života s malým dieťaťom, no rozhodne si našiel aj svojich kritikou nabitých zástancov. Aj keď sa dovolenka na Mallorke pôvodne javila ako ideálna chvíľa na oddych a rodinné zážitky, vyzerá to tak, že pre Borisa Kollára a jeho partnerku Lauru to bola najmä organizácia a plánovanie, ktoré prevládali nad samotným relaxom.
{{ poll.title }}
{{ poll.title }}
{{ poll.thanks }}
{{ poll.title }}
{{ profiles[profileEvalueated.index].name }}
Zhoda: {{ profileEvalueated.weightPercentage }}%