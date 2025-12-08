Jojkárska moderátorka vystrašila fanúšikov: FOTO z nemocnice! Vážne zdravotné problémy

BRATISLAVA - Moderátorka obľúbenej jojkárskej relácie Na chalupe, Katarína Jesenská, prekvapila fanúšikov fotografiou z nemocničného lôžka. Infúzia v ruke a nejasná diagnóza... O pár dní neskôr však prezradila, čo sa stalo.
Jojkárska moderátorka Katarína Jesenská, ktorú diváci dobre poznajú najmä z relácie Na chalupe, poriadne vyľakala svojich fanúšikov. Na sociálnej sieti totiž zverejnila fotografiu, na ktorej leží na nemocničnom lôžku s infúziou v ruke. Pri pohľade na záber bolo hneď jasné, že má zdravotné problémy. Pod príspevkom sa okamžite začali hromadiť komentáre plné podpory. Fanúšikovia, priatelia, ale aj viaceré známe osobnosti jej priali skoré uzdravenie a posielali povzbudivé odkazy.
Mnohí sa ale zaujímali, čo sa vlastne stalo, keďže moderátorka spočiatku neuviedla dôvod hospitalizácie. Až o niekoľko dní neskôr sa rozhodla situáciu objasniť. „Ďakujem za všetky vaše krásne správy, ste úžasní. Už som doma a ešte ma čakajú rehabilitácie. Moja platnička sa rozhodla, že ma zastaví – a podarilo sa,“ napísala s humorom. Zároveň pridala aj povzbudivý odkaz pre všetkých, ktorí ju sledujú: „Dávajte si na seba pozor a buďte zdraví.“