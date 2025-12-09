Známa speváčka v spoločnosti v priesvitnom outife: To je ale SEXI zadoček!

PRAHA - Česká speváčka Jitka Boho (34) zažiarila v poriadne odvážnom outfite. Do spoločnosti prišla v priesvitnom overale, v ktorom predviedla svoj sexi zadoček. Pozrite!
Speváčka Jitka Boho vzbudila veľkú pozornosť na predvianočnom večierku, kde sa objavila v odvážnom, priesvitnom overale. Jemná sieťovina bola posiata drobnými kamienkami, ktoré pod svetlami žiarili a vytvárali dojem luxusného a extravagantného stylingu. Jej model prirodzene priťahoval zrak hostí, ktorí si ho obzerali zo všetkých strán.
Jitka sa sebavedomo predviedla nielen spredu, ale aj zozadu. Priesvitný materiál jemne odhalil siluetu jej postavy, najmä nohy a pozadie. Speváčka pritom už viackrát priznala, že na svojej postave poctivo pracuje. V minulosti nebola so svojím pozadím úplne spokojná, no rozhodla sa pre prirodzenú cestu – pravidelné cvičenie a zdravý pohyb. Ako sama hovorí, rýchle skratky nevyhľadáva, radšej si buduje formu postupne.
„Je to pravidlo, že musím urobiť sto brušákov a drepov. Som typ, ktorému nevadí cvičiť večer, a idem si potom v pohode ľahnúť,“ prezradila dávnejšie pre Super.cz. Vďaka disciplíne a lepšej životospráve sa cíti sebavedomejšie, čo bolo na akcii rozhodne viditeľné. Na večierku ju sprevádzala aj jej dcérka Rosálka.
