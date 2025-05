Jana Hospodárová (Zdroj: Vlado Anjel)

Moderátorka prekvapila slovami, že k dabingu ju to ťahalo už dávnejšie, no reálne sa rozhodla konať až nedávno. „Je to naozaj tak, toto predsavzatie som si dala ešte na Silvestra 2024 a povedala som si, že v marci sa určite prihlásim. Prešiel rok, prišiel marec a ja som sa naozaj prihlásila,“ povedala Janka úprimne. Zatiaľ má za sebou len pár hodín, ale zážitok je pre ňu silný. „Akoby som sa vrátila do mladosti. Ja som chvíľu navštevovala herectvo na VŠMU a opäť sa mi to tak vrátilo všetko späť. A ja som opäť herečka,“ smeje sa. Priznala, že sa snaží učiť, nasávať nové veci a zatiaľ ju to veľmi baví. „Chvália ma, ale je to prikrátko, uvidíme, čo prinesie čas.“

Hoci herectvo v minulosti nedotiahla do konca, teraz sa chytila druhej šance a za svojim snom sa rozhodla ísť! „Jednoznačne, preto to robím. Aj keď som si vedomá toho, že sú zrejme tieto miesta vychytané fantastickými hercami a herečkami, ale keď budem dobrá, možno si na mňa niekto spomenie.“ Priznala, že je to náročné a zatiaľ ešte neovláda všetky nuansy a „hefty“, ktoré sú v dabingu bežné, no rozhodne sa nevzdáva. A koho by chcela dabovať, ak by si mohla vybrať? Usmievavá moderátorka vyšla s pravdou von!

Zavesí Jana Hospodárová kariéru moderátorky na klinec? Plní si dávny sen, ktorý jej v mladosti stroskotal! (Zdroj: Narcis Liptáková/Vlado Anjel)