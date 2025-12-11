PRVÉ MENÁ novej série Let´s Dance sú známe: Na parket sa vracajú NAJVÄČŠIE HVIEZDY!

BRATISLAVA - Na obrazovky Markízy sa čoskoro vráti obľúbená tanečná šou Let´s Dance so svojou novou sériou. A tá bude iná, ako tie predchádzajúce - televízia totiž na svojom parkete privíta bývalých súťažiacich. A známe sú prvé tri mená. Diváci sa môžu tešiť na najväčšie hviezdy!
Nová séria Let´s Dance: KONIEC kritizovaného dua, ZMENA v porote a... TOTO budú súťažiaci!
Ako informuje markiza.sk, nová séria Let´s Dance nesie podtitul Gladiátori, ktorý povýši tanečnú arénu na symbolické koloseum. A známi sú už aj prví potvrdení gladiátori - na tanečný parket mieria traja šampióni, ktorí sa nezmazateľne zapísali do histórie Let´s Dance. A sú nimi Ján Koleník, Nela Pocisková a Jakub Jablonský.
Ján Koleník sa na parket vracia po troch rokoch. „Hovorí sa, že dvakrát do tej istej rieky nevstúpiš. Od nášho Let´s Dance 2022 ma tanec neprestal sprevádzať - stal sa pre mňa radosťou, ventilom aj príležitosťou stretávať sa s ľuďmi, ktorí zdieľajú rovnaké nadšenie. Tento ročník bude výnimočný. Keby som pri tom nebol, asi by ma to mrzelo a niekde na gauči by som si tajne klepkal nohou. Chcem si to ešte raz užiť, skúsiť, byť súčasťou profesionálneho tímu a priniesť divákom esenciu radosti, príbehy a pekné myšlienky. Verím, že sa zopakuje to, čo na Let´s Dance turné - chcem sa stretnúť so všetkými divákmi z celého Slovenska. Teším sa na nich,“ uviedol herec.
Nela Pocisková sa do šou vracia po dlhých 14 rokoch. „Po 15 rokoch som úplne iná, ale stále nadšená pre tanec. Povedala som si, že to chcem zažiť ešte raz, aj keď veľmi dobre viem, čo všetko to so sebou prináša. Tento ročník je špeciálny a ja mám na špeciálne veci slabosť,“ priznala herečka.
No a Jakub Jablonský sa do šou vracia len po dvojročnej pauze. „Je veľmi zvláštny pocit ísť znova do Let’s Dance. Prvýkrát to človek vníma ako udalosť, ktorá sa už nemusí zopakovať – ja som si ju užil naplno, a práve preto mám z toho teraz zmiešané pocity. Teším sa na tance, ktoré si môžem opraviť, no zároveň mám rešpekt pred všetkými účastníkmi. Tento ročník bude mimoriadne silný, od prvého kola vyrovnaný a pre porotu aj divákov náročný na rozhodovanie,“ vyjadril sa.
