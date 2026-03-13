Piatok13. marec 2026, meniny má Vlastimil, zajtra Matilda

Výstava Motocykel 2026 otvorila svoje brány: Incheba hostila stovky značiek a vyhlásila víťaza ankety

medzinárodný veľtrh Motocykel Auto Motor Caravan Show 2026 v Bratislave Zobraziť galériu (8)
medzinárodný veľtrh Motocykel Auto Motor Caravan Show 2026 v Bratislave (Zdroj: Rastislav Čurda)
Bratislava sa na jeden večer premenila na centrum motocyklového sveta. Spoločnosť Incheba oficiálne odštartovala výstavu Motocykel 2026 exkluzívnym podujatím Ride & Connect Night, ktoré sa konalo v populárnom priestore Dock7.

Na podujatí sa stretli importéri motocyklových značiek, partneri výstavy, médiá aj známe osobnosti motocyklovej komunity. O hudobnú atmosféru večera sa postaral koncert Petra Cmorika, ktorý rozprúdil energiu medzi hosťami ešte pred hlavným programom.

Večer niesol názov Ride & Connect Night, čo symbolicky odkazuje na jeden z najvýraznejších trendov dnešného motocyklového sveta – konektivitu a prepájanie motocyklov s modernými technológiami. Moderné motocykle dnes ponúkajú prepojenie so smartfónmi, navigáciou či digitálnymi systémami a posúvajú jazdecký zážitok na úplne novú úroveň.

Návrat legendárnej ankety

Vrcholom večera bolo vyhlásenie výsledkov ankety Motocykel roka 2026, ktorá sa po prestávke opäť vracia na scénu. Do ankety bolo prihlásených 112 motocyklov v deviatich kategóriách, pričom o víťazoch rozhodovala verejnosť spolu s odbornou porotou motoristických novinárov.

Samotná výstava Motocykel 2026, ktorú organizuje Incheba, tento rok výrazne narástla. Na výstavisku sa predstaví viac ako 170 vystavovateľov, návštevníci uvidia 45 značiek motocyklov a takmer 1000 vystavených strojov.

Motocyklová sezóna sa tak v Bratislave začala vo veľkom štýle – a výstavisko Incheba sa na najbližšie dni stane miestom, kde sa stretnú fanúšikovia rýchlych strojov, technológií a adrenalínu.

Viac o téme: MotocykleVýstava Motocykel 2026Ride & Connect Night
Výstava Motocykel 2026 otvorila
Výstava Motocykel 2026 otvorila svoje brány: Incheba hostila stovky značiek a vyhlásila víťaza ankety
