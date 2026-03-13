Letel ako šialený: Vodič sa medzi obcami rútil rýchlosťou 182 km/h! VIDEO bezohľadnej jazdy

(Zdroj: Reprofoto - Facebook/Polícia SR - Trnavský kraj)
DUNAJSKÁ STREDA - Dopravní policajti z Dunajskej Stredy opäť riešili extrémne prekročenie rýchlosti, ktoré mohlo mať veľmi vážne následky.
Vodiča namerali 11.3.2026, keď vykonávali dohľad nad bezpečnosťou a plynulosťou cestnej premávky, na ceste č. I/13 v úseku Veľký Meder – Medveďov. Na VW Golf sa rútil rýchlosťou 182 km/h. Rýchlosť tak prekročil viac ako dvojnásobne.
Za volantom sedel 24 ročný vodič, ktorý v danom úseku prekročil maximálnu povolenú rýchlosť až o 92 km/h. "Takáto bezohľadná jazda výrazne ohrozuje nielen samotného vodiča, ale aj ostatných účastníkov cestnej premávky. Policajti vodiča zastavili a priestupok vyriešili blokovou pokutou vo výške 600 eur, ktorú vodič zaplatil na mieste," uviedla polícia.