RARITNÉ FOTO Al Pacina a jeho detí: Akoby mu z oka vypadli!

LOS ANGELES - Legendárny hollywoodsky herec Al Pacino (85) sa na verejnosti objavil po boku svojich troch dospelých detí, čo sa stáva len výnimočne. Mnohým neušlo, že Anton, Olivia aj Julie akoby svojmu slávnemu otcovi z oka vypadli.
Legendárny herec Al Pacino sa na verejnosti objavil v spoločnosti svojich troch dospelých detí. Robí tak len zriedka, o to väčšiu pozornosť vyvolali fotografie zo spoločnej premiéry filmu jeho najstaršej dcéry v Los Angeles. Na podujatie prišla Al Pacinova dcéra Julie (36) spolu so svojimi mladšími súrodencami – dvojičkami Antonom a Oliviou (25).
Nikomu však neuniklo, ako veľmi sa deti podobajú na svojho slávneho otca. Stretnutie rodiny sa uskutočnilo pri príležitosti premiéry filmu I Live Here Now, ktorý je režijným debutom Julie Pacino. Herec pôsobil počas večera mimoriadne hrdo a spokojne, keď sledoval úspech svojej dcéry. Al Pacino na premiéru dorazil v elegantnom, no zároveň uvoľnenom outfite – tmavé sako, polo tričko, džínsy a výrazné pilotky – v jeho typickom štýle.
Julie je dcérou Pacina a učiteľky herectva Jan Tarrant. Dvojičky Anton a Olivia má herec s herečkou Beverly D’Angelo. Zaujímavosťou je, že Pacino sa v roku 2023 stal opäť otcom. Jeho partnerka Noor Alfallah porodila syna Romana, čím sa herec zaradil medzi najstarších známych novopečených otcov. Hoci bol Pacino počas života spájaný s viacerými známymi ženami – napríklad s Diane Keaton či Jill Clayburgh – nikdy sa neoženil.
