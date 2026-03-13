Tragédia Flixbusu pred súdom: Český vodič priznal vinu, pri nehode pri Lipsku zomreli štyri ženy

BERLÍN - Dva roky po tragickej autobusovej nehode na diaľnici pri Lipsku sa dnes pred súdom objavil 64-ročný vodič z Českej republiky. Pri nehode zahynuli štyria ľudia a takmer 50 ďalších bolo zranených. Vodič priznal svoju chybu na súde, uviedla DPA. Verdikt by mohol byť vynesený dnes.
Dňa 27. marca 2024 cestoval dvojposchodový autobus Flixbus z Berlína do Zürichu. Havaroval pri Lipsku na diaľnici A9. Náhle zišiel z diaľnice do priekopy, kde sa prevrátil na bok. Na palube bolo 54 ľudí, vrátane dvoch vodičov z Českej republiky a Slovenska. Za volantom sedel 64-ročný Čech a bulvár Bild o ňom píše v súlade s nemeckými zákonmi o ochrane súkromia, keďže Vlastimil S. Nemecké úrady potvrdili, že autobus v čase nehody riadil Čeh. "Vodič bol Čech, Slovák bol náhradník," povedal vtedy hovorca saskej polície Chris Graupner.
Na súde v Lipsku je muž teraz zodpovedný za nedbanlivé zabitie v štyroch prípadoch a za nedbanlivé ublíženie na zdraví v 46 prípadoch. Podľa obžaloby stratil vtedy 62-ročný vodič kontrolu nad autobusom rýchlosťou 100 kilometrov za hodinu. Podľa prokuratúry nevenoval dostatočnú pozornosť šoférovaniu, a preto spôsobil nehodu. Nebol pod vplyvom alkoholu, drog ani liekov a dodržiaval všetky predpísané prestávky. Odborníci tiež nenašli žiadnu technickú chybu na autobuse.
Priznanie viny pred súdom
Obhajca Peter Pospisil dnes na súde prečítal vyhlásenie obvineného českého vodiča. V ňom muž uviedol, že opis udalostí zo strany prokuratúry bol ,,úplne presný,,. ,,Je mu veľmi ľúto, čo sa stalo. Keby mohol vrátiť čas, urobil by to," povedal Pospisil v mene svojho klienta. ,,Išlo o jednorazové pochybenie z nedbanlivosti," dodal.
Pri nehode zahynuli štyri ženy a ďalších 46 ľudí utrpelo zranenia, niektoré z nich vážne. Medzi zranenými neboli ani Česi, ani Slováci. Súd dnes pozval dvoch svedkov a jedného forenzného experta. Bol stanovený jeden deň pojednávania, takže verdikt pravdepodobne bude vynesený dnes, informovala tlačová agentúra DPA.