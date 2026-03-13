Zákulisie veľkej hry: Fico mal rozposlať list od Erdogana, Brusel rieši kauzu ruských oligarchov!

BRATISLAVA/BRUSEL - Slovensko sa zapojilo do diskusií o možnom vyradení niektorých ruských oligarchov zo sankčného zoznamu Európskej únie. Minister zahraničných vecí Juraj Blanár potvrdil, že rokovania stále prebiehajú a konečné rozhodnutie zatiaľ nepadlo. Celú situáciu navyše komplikuje informácia o liste tureckého prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana, ktorý sa podľa médií obrátil na premiéra Roberta Fica.
Slovensko podporuje diskusie o vyradení ruských oligarchov Michaila Fridmana a Ališera Usmanova zo sankčného zoznamu Európskej únie. Vo štvrtok to potvrdil minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Juraj Blanár na zasadnutí Výboru Národnej rady SR pre európske záležitosti v Bratislave.
Rokovania podľa Blanára zatiaľ nie sú ukončené. „My sme súčasťou tej diskusie a sme pripravení konštruktívne a na základe pádnych argumentov pristúpiť k nejakému záveru. Pokiaľ to bude naozaj presvedčivé a budú tam veľmi silné právne argumenty,“ uviedol minister.
Zároveň odmietol jednoznačne odpovedať na otázku, či Slovensko iniciovalo debaty o vyradení spomínaných osôb. Podľa neho Slovensko pristupuje ku každému prípadu konštruktívne a vláda koná v záujme krajiny.
Slovensko malo hroziť blokovaním sankcií
Na situáciu upozornil portál EUobserver, podľa ktorého Slovensko pohrozilo zablokovaním predĺženia sankcií Európskej únie voči viac než 2 600 ruským jednotlivcom a subjektom o ďalších šesť mesiacov. Ich platnosť má vypršať 15. marca. Sankcie sa obnovujú každého pol roka a na ich predĺženie je potrebný jednomyseľný súhlas všetkých členských štátov.
Podľa diplomatických zdrojov Slovensko podmieňuje súhlas s predĺžením vyradením Fridmana a Usmanova zo sankčného zoznamu. Sankcie EÚ boli uvalené na osoby a subjekty, ktoré podľa Bruselu nesú zodpovednosť za narúšanie alebo ohrozovanie územnej celistvosti, zvrchovanosti a nezávislosti Ukrajiny.
Do hry vstúpil Erdogan
Podľa informácií stanice Rádio Slobodná Európa/Rádio Sloboda sa o vyradenie rusko-uzbeckého oligarchu Ališera Usmanova zo sankčného zoznamu usiluje aj turecký prezident Recep Tayyip Erdogan.
Stanica uviedla, že mala možnosť nahliadnuť do listu podpísaného Erdoganom, ktorý slovenský premiér Robert Fico rozposlal predstaviteľom členských štátov Európskej únie. List je datovaný 2. marca. Erdogan v ňom uvádza, že sankcie voči Rusku Turecko neobchádza, no ich dôsledky môžu spôsobovať komplikácie vo vzťahoch s tretími krajinami.
Ako „najdôležitejší príklad“ spomenul práve Usmanova a jeho rodinu. „Podporoval kultúrne, humanitárne a športové projekty propagujúce otváranie sa stredoázijských krajín Západu a zároveň významne prispieval k posilňovaniu medziľudských väzieb v turkickom svete,“ napísal Erdogan podľa RFE/RL.
Ak sa členské štáty do 15. marca nedohodnú jednomyseľne, sankcie automaticky prestanú platiť. Podľa diplomatických zdrojov podporuje snahu o vyradenie Usmanova zo sankčného zoznamu okrem Slovenska aj Maďarsko, zatiaľ čo ostatné krajiny sú proti.
Kto sú Fridman a Usmanov
Ališer Usmanov patrí medzi najbohatších Rusov. Podľa rebríčka Bloomberg Billionaires Index sa jeho majetok odhaduje na približne 18,8 miliardy dolárov. Zbohatol najmä v baníctve, oceliarstve, telekomunikačných a internetových spoločnostiach, ako aj v mediálnom a športovom sektore.
Michail Fridman je spoluzakladateľom ruskej finančnej skupiny Alfa Group, do ktorej patrí aj jedna z najväčších ruských bánk Alfa-Bank. Po vypuknutí vojny na Ukrajine vo februári 2022 odišiel z Ruska a má aj izraelské občianstvo.
Európska únia pri zaradení Usmanova na sankčný zoznam v roku 2022 uviedla, že má „obzvlášť úzke väzby na ruského prezidenta Vladimira Putina a je považovaný za jedného z mála, ktorým bola zverená správa finančných tokov“ Ruska.