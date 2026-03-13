Ak ste klientom TEJTO banky, pripravte sa na víkendovú odstávku služieb: Peniaze si mobilom nevyberiete!

BRATISLAVA - Mnoho Slovákov je klientom Slovenskej sporiteľne. Práve táto banka ohlásila na veľmi skorý začiatok víkendu niekoľkohodinovú odstávku služieb s cieľom vyladiť, zdokonaľovať a zastabilizovať svoje služby. Počas týchto konkrétnych hodín v sobotu 14. marca preto nebudú fungovať niektoré výdobytky, na ktoré sme už roky zvyknutí.
Slovenská sporiteľňa o odstávke služieb informovala na svojom webe. Cieľom je vylepšovanie bankových služieb a pohodlnejšia práca s nimi. Preto dôjde z piatka 13. na sobotu 14. marca k obmedzeniu či nedostupnosti služieb.
Čo konkrétne bude nedostupné a obmedzené?
Klienti by mali myslieť na to, že počas soboty 14. marca od polnoci do 3:00 hodiny ráno nebude možné využívať výber z bankomatu mobilom.
V rovnakom čase nebudú dostupné služby internet banking George, mobilnej aplikácie George, databanking, Business24, Business24 mobilná aplikácia, MultiCash, Sporopay, SMS služby a API rozhranie pre tretie strany. Banka pripomína, že službu MultiCash nebude možné hodinu používať aj v sobotu 14. marca od 23:00 hodiny do polnoci.
Uzávierka sa bude týkať aj elektronického podpisu platieb mToken, ktorá bude odstavená v sobotu 14. marca od polnoci do 3:00 hodiny ráno.
Odstávka sa bude týkať aj Partner Portalu, ktorý nebude dostupný v čase od piatku 13. marca 21:30 hodiny do soboty 14. marca 1:30 hodiny. Taktiež nebude možné meniť zriadenie, produkty a služby cez eBanku a ani v Georgeovi v sobotu 14. marca od polnoci do 3:00 hodiny ráno.
Odstávku budú mať aj push, SMS a e-mailové notifikácie o obratoch, platbách kreditnými a debetnými kartami, a to v sobotu 14. marca od polnoci do 3:00 hodiny ráno. Elektronické výpisy za piatok 13. marec ako PDF, SEPA XML, MT940 budú doručované s oneskorením.
"Za obmedzené používanie našich služieb sa ospravedlňujeme. Ďakujeme za pochopenie. Odstávku potrebujeme na vyladenie našich služieb, aby boli ešte rýchlejšie a bezpečnejšie," uzavrela banka.