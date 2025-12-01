Sklenaříkovej ex ŠOKUJE: O dcéru sa stará on... Nepotrebujem, aby sa na matku hrala, ale aby ňou bola!

MONAKO - Adriana Sklenaříková (54) v decembri 2022 všetkých prekvapila, keď zverejnila, že s manželom Aramom Ohanianom (56) idú od seba. Dvojica spolu prežila dlhých 12 rokov života, z toho 8 rokov boli manželmi. Ich pohľad na budúcnosť sa však zmenil. A teraz, po 3 rokoch, prehovoril jej ex. A svojimi slovami šokoval - "Nepotrebujem, aby sa na matku hrala, ale aby ňou bola!"
Adriana Sklenaříková pred tromi rokmi oznámila, že sa po ôsmich rokoch manželstva rozchádza so svojím mužom Aramom Ohanianom. Dvojica tvorila pár celých 12 rokov a pred 7 rokmi sa stali rodičmi dcérky Niny. „Napriek tomu sme sa obaja rozhodli ísť každý vlastnou cestou. Láska nikdy nezhasne! Dal si mi najkrajší poklad - našu Ninu. Navždy zostaneš môj poklad,“ oznámila vtedy Adriana.
Po troch rokoch sa však rozhodol prehovoriť aj Sklenaříkovej ex. Zatiaľ čo on potreboval spomaliť a vyrovnať sa s náročným obdobím kvôli pandémii, modelka túžila cestovať a žiť naplno. „Potrebovala to a ja to chápem. Už sme neboli na rovnakej vlnovej dĺžke. Vybrala si Paríž. Ja som si vybral Ninu,“ priznal v rozhovore pre týždenník VSD s tým, že v jeho kultúre je rodina na prvom mieste. „Nesúdim jej rozhodnutie. Nebolo to ale správne rozhodnutie pre môj život.“
Rozvodové konanie manželov stále prebieha, no v otázke východy dcérky Niny sa vraj dohodli. Väčšinu času ju má v opatere podľa vlastných slov práve Aram. Adriana ju vraj vída len pár dní v mesiaci. „Adriana je s Ninou na fotkách v médiách či na sociálnych sieťach. Nepotrebujem, aby sa na matku hrala,a le aby ňou bola,“ povedal otvorene. Dcérka vraj odlúčenie od matky znášala veľmi ťažko. „Odlúčenia boli bolestivé. Slzy tiekli potokom. Nakoniec si na tento rytmus príchodov a odchodov zvykla.“
Pre Arama je Ninka prioritou, všetky pracovné aktivity prispôsobil jej. 7-ročné dievčatko totiž nedávno nastúpilo na základnú školu - navštevuje jednu z najlepších anglicky hovoriacich škôl v Marrakéši. Navyše sa venuje tenisu a jazde na koni. „Som pri nej každé ráno, každý večer. Môj rozvrh je upravený podľa Ninkinho. Momentálne staviame dom, ktorý je už skoro dokončený, aby mohla mať aspoň zdanie normálneho života. Od narodenia vyrastala v hoteloch a dom, v ktorom sme, teraz vníma ako kotvu, prístav, kde môže konečne žiť ako dieťa v jej veku: pozývať si svojich priateľov, behať, robiť hluk, učiť sa piecť koláče,“ dodal Aram.