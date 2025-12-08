ROZVOD v tichosti: Známy markizák sa rozvádza a... Už má za manželku NÁHRADU!

PRAHA - Renne Dang má za sebou mimoriadne úspešné pracovné obdobie, no jeho súkromie prechádza turbulenciami. V zákulisí údajne prebieha jeho tichý rozvod a šepká sa aj o novej partnerke. Fanúšikovia si navyše už dlhšie všímajú signály, že jeho manželstvo je v troskách.
Českému spevákovi Rennemu Dangovi sa v pracovnej oblasti veľmi darí. Pred dvomi týždňami vystúpil na Slávikov a taktiež si prevzal cenu za Objav roka. Účinkoval aj v markizáckej šou Survivor, kde sa považoval za jedného z najvýraznejších hráčov. V súkromí to ale také ružové nemá, ako sa najnovšie ukázalo.
Aj keď si ho prísne stráži, na povrch sa dostali informácie, ktoré šokujú nejedného jeho fanúšika. Ako potvrdil dôveryhodný zdroj pre portál Expres.cz, spevák sa v tichosti nielen rozvádza, ale dokonca má už aj náhradu za manželku. „Je to tak, obe informácie sú pravdivé. Renne s manželkou nie je už pomerne dlho," podarilo sa im zistiť.
Drobné náznaky o rozpade manželstva si fanúšikovia všímali posledných niekoľko týždňov. Napríklad to, že s manželkou Nikolou na sociálnych sieťach ani jeden nielenže nemajú žiadnu spoločnú fotku, ale dokonca sa už ani nesledujú. Je možné, že posledným impulzom ku koncu, bola hudobníkova účasť v reality šou Survivor. Renne sa tam totiž zblížil s pôvabnou herečkou Natáliou Halouzkovou, pravidelne sa spolu objavujú aj na akciách a trávili spolu čas aj na Slávikoch.