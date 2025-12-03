Šoubiznisom otriasa nečakaný ROZCHOD: Česká speváčka (45) a jej zajačik (27) išli OD SEBA!

PRAHA - Vzťah známej speváčky Lucie Vondráčkovej a bojovníka Zdeňka Polívku sa po vyše dvoch rokoch skončil. Mladý zajačik rozchod oznámil na sociálnej sieti.
Vzťah, ktorý bol pod drobnohľadom médií, je na konci. Zdeněk Polívka a speváčka a herečka Lucie Vondráčková už viac netvoria pár. Obaja sa po viac než dvoch spoločných rokoch rozhodli urobiť bodku za svojím partnerstvom. Rozchod ako prvý oznámil MMA bojovník na sociálnych sieťach, kde sa svojim sledovateľom prihovoril úprimnými slovami.
„Poznáte to... keď sa vám život rúca a je vám najhoršie, tak sa to jednoducho zosype so všetkým dokopy,“ napísal Polívka, ktorý naznačil, že posledné obdobie pre neho vôbec nebolo jednoduché. Následne otvorene potvrdil, že s Vondráčkovou už spolu nie sú. „Chcem oznámiť rozchod s Luckou. Jasné, ani pes z toho nebude žrať, mačka prestane vrtieť chvostom. Dávam niečo takéto prvýkrát vo svojom živote verejne, pretože som bol roky pod silným mediálnym tlakom a rád by som ho týmto už konečne ukončil,“ uviedol.
Požiadal ale o rešpektovanie súkromia a nehodlá na nič bližšie už odpovedať. Hoci odmietol prezrádzať detaily, vo svojom vyjadrení nezabudol zdôrazniť, že ich vzťah pre neho veľa znamenal. „Kto ma skutočne pozná, vie, že som Lucku mal úprimne rád. A dúfam, že bude šťastná. Nezabudnem,“ dodal.