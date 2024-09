Sklenaříková ukázala NOVÉHO frajera: Intímnosti na verejnosti!

Adriana Sklenaříková s novým frajerom (Zdroj: Profimedia)

V roku 1998 sa Adriana Sklenaříková vydala za francúzskeho futbalistu Christiana Karembeua. Dvojica sa ale po 14 rokoch manželstva rozviedla. O dva roky neskôr našla lásku u arménskeho podnikateľa Arama Ohaniana, s ktorým má 6-ročnú dcérku Ninku. Ani toto manželstvo jej nevydržalo. Na konci roka 2022 oznámila rozchod. „Napriek tomu sme sa obaja rozhodli ísť každý vlastnou cestou. Láska nikdy nezhasne! Dal si mi najkrajší poklad - našu Ninu. Navždy zostaneš môj poklad,” uviedla vtedy Adriana.

Podľa medializovaných informácii ju po krachu manželstva mal baliť raper Stomy Bugsy, vlastným menom Gilles Duarte, ktorý je vo Francúzsku známym pojmom. Po jeho boku ju viackrát pristihli aj paparazzi. Teraz však vyvrátila všetky dohady o jej údajnom romániku a ukázala svojho nového priateľa. Zavítali spolu na Koncert pre mier klaviristu a skladateľa Omara Harfoucha, ktorý sa konal v Théâtre des Champs-Élysées v Paríži. No a dve hrdličky sa od seba neodtrhli. Na červenom koberci si vymieňali vášnivé pohľady a bozky. Topmodelka si uchmatla speváka a porotcu francúzskej šou The Voice Marca Lavoinea (62). Pozrite, ako im to spolu pristane!

Adriana Sklenaříková s novým frajerom (Zdroj: Profimedia)