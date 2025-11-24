Kalisová o ŤAŽKOM období po ROZVODE so Šmahelom: Mala LEN 43 kíl, nedokázala jesť!

BRATISLAVA - Vzťah Miriam Kalisovej (40) a Martina Šmahela (43) patril k ostro sledovaným. Prominentná dvojica si svoje áno povedala v roku 2012, narodila sa im dcéra Mia, no o 4 roky prišiel koniec. A markizácka moderátorka priznala, že v tom čase prežívala veľmi ťažké obdobie. Prestala úplne jesť, schudla na extrémnych 43 kíl!
Miriam Kalisová a Martin Šmahel patrili k najkrajším párom slovenského šoubiznisu. Dvojica si svoje áno povedala po 4 rokoch vzťahu v roku 2012 v nádhernom kaštieli v Oponiciach, o rok neskôr sa im narodila dcérka, ktorej dali meno Mia, no v roku 2016 prišiel rozchod. „Rozišli sme sa pred niekoľkými mesiacmi, v lete na prelome júla a augusta. Nebolo to žiadne zbrklé rozhodnutie, veľa sme sa o tom rozprávali,“ uviedla vtedy Kalisová.
Odvtedy uplynulo takmer 10 rokov a moderátorka sa k tomuto obdobiu na sociálnych sieťach vrátila. Prežila si vtedy veľmi ťažké chvíle. Od stresu nedokázala jesť, až schudla na extrémnych 43 kíl. „Mala som Ozempic face before it was cool (predtým, ako to bolo cool, pozn. red.). Mala som vtedy 43 kíl. Presne viem, aký je to pocit dať si dve sústa pizze a mať pocit, že som totálne najedená a už nevládzem jesť,“ uviedla vo videu, ktoré zverejnila na sociálnej sieti Facebook.
„Bolo to v období po rozvode, kedy som mala naozaj ťažké obdobie. A netrvalo to chvíľu a zrazu som si uvedomila, že nejedávam. Ale nie preto, že by som nechcela jesť, ale že sa mi naozaj nedalo. Bolo to zo stresu,“ priznala Kalisová s tým, že o tom doposiaľ vedeli len jej najbližší. Pred cudzími totiž nedala na sebe nič poznať. „Vždy som sa vedela dobre zahrať na silnú profesionálku. Hlavne v práci, keď bolo treba. Pamätám si, ako som meškala na porady, lebo ma cestou z parkoviska od auta po bránu chytil taký plač, že som sa musela vrátiť naspať do auta a dať sa dokopy. Bolo to ťažké obdobie... Nesúviselo len z rozvodom,“ dodala.
Napokon sa jej ale podarilo nájsť opäť radosť zo života a spolu s tým prišla aj chuť k jedlu. „Vtedy by mi nenapadlo, že môže smútok až tak veľmi ovplyvniť fyzické telo. Že vlastne prestanete mať chuť jesť. Doslova akoby ma opustila chuť "vychutnávať si život". A tak som vedela, že prvým krokom musí byť nájdenie "radosti zo života" a potom sa vráti aj moja chuť do jedla,“ priznala. Aktuálne už o tomto životnom období dokáže rozprávať aj verejne. „V tom období som potrebovala veriť, že raz bude dobre a všetko je v poriadku. Ja som poterbovla nejaké uistenie, že tam niekde vo mne vnútri je silná duša, moje silné ja, ktoré tam čaká na svoju chvíľu, že bude dobre,“ tak si vytvorila svoj talizman, náramok, ktorý jej to pripomínal.