Miriam Kalisová má ďalšiu NOVINKU: Zverejnila záber z ULTRAZVUKU... Tešíme sa!

Miriam Kalisová (Zdroj: TV Markíza)

Minulý mesiac si do moderátorského kresla Televíznych novín opäť po rokoch zasadla Miriam Kalisová. Pre divákov to bolo veľké prekvapenie, keďže na hnedovlásku boli zvyknutí najmä z relácie Reflex. Kalisová tak nahradila Máriu Chrenekovú Pietrovú, ktorá prežíva to najkrajšie obdobie každej ženy.

Od návratu na obrazovky má už za sebou aj jeden trapas. Pri vysielaní s Jaroslavom Zápalom, v závere spravodajskej relácie, obidvoch postihol rovnaký problém. Najprv sa s ním musel popasovať moderátor, ktorému preskočil hlas a musel si odkašlať. Hneď po ňom ledva odhlásila posledné vety aj Kalisová. Tá mala zjavne rovnaký problém s hlasom, ktorý sa jej ku koncu značne triasol. Dvojica sa na nečakanej situácii nakoniec aj zasmiala. Mirke sa však nedarí len v pracovnom živote, ale aj v súkromí. V živote ďalšiu skvelú novinku.

Na sociálnej sieti sa pochválila záberom z ultrazvuku. Nejde však o jej tehotenstvo, ale podarilo sa nakryť jej fenku. „Ja som tak zvedavá, koľko ich nakoniec bude... Tak sa tešíme... Naša Daisy bude mať šteniatka. Boli sme s ňou dnes na sone. Najkrajší darček toto... Celý mesiac sme čakali na tento deň, či sa láska z Varšavy podarila,“ zverila sa. Tiež sa vyjadrila, že to vyzerá na 5 až 6 šteniatok. Príspevkom na chvíľu zmiatla aj svojich fanúšikov.