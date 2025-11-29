Problémy so SVADBOU! STOP sobášu Michaely Kocianovej s milionárom: Čo sa stalo?

BRATISLAVA - Topmodelka Michaela Kocianová prežíva bezpochyby najromantickejšie obdobie svojho života. Už viac ako rok žiari po boku milionára Rafica Saida (50) a dvojici čoskoro zazvonia svadobné zvony!
Kým mnohé nevesty majú svadobný plán nalinkovaný mesiace dopredu, Michaela Kocianová to tak snaživo nerieši. „Ja som taká nepodarená budúca nevesta,“ smeje sa, no vzápätí dodáva, že jej spontánnosť spôsobila viac komplikácií, než čakala. „Ja nie som typ človeka, ktorý začal všetky tieto predsvadobné veci riešiť hneď, nechala som to na poslednú chvíľu, čo nebolo úplne vhodné.“
Ako prezradila, dvojica mala celkom inú predstavu a plánovali civilný sobáš v Anglicku, lenže narazili na nečakaný problém. „Skončili sme na tom, že ja som imigrant a musela by som požiadať o svadobné víza. Je to veľmi komplikované,“ priznáva Miška, ktorej britská svadobná byrokracia doslova zhatila plány. A tak prišlo rýchle rozhodnutie – civilná svadba bude budúci rok na Slovensku.
Tým sa však romantika neskončí, pretože svoj veľký deň plánujú v Toskánsku a podľa slov modelky už snúbenci dokonca naši aj hotel, ktorý ich očaril. Miška však musí vyriešiť ešte inú zásadnú otázku a tou sú šaty! A kým by mnohí čakali, že pre modelku, ktorá prešla nespočetnými prehliadkami haute couture to bude hračka, opak je pravdou. Ktorého módneho tvorcu oslovila, aby jej navrhol šaty a koľko ich počas svadobného večera vystrieda, sa dozviete v rozhovore. Naznačila v ňom aj to, že jedny vysnívané šaty predsa len má... a padne vám z toho sánka.