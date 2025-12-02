Babku Twiinsiek oklamali podvodníci, ich mamu OKRADLI: Čo zločinci zobrali?!

BRATISLAVA - Daniela a Veronika Nízlové prednedávnom zažiarili na podujatí Mama roka. A hoci oni majú vo svojej mame veľkú oporu, rodina zažila nepríjemnú udalosť, kedy to boli práve Twiinsky, ktoré museli stáť pri svojej mame!
Twiinsky priznali, že s rodičmi majú veľmi blízky vzťah a v dôležitých veciach sa vždy radia práve s nimi. „Záleží, o čo ide,“ vysvetľujú, za ktorým rodičom idú. „S niečím ideme najprv za maminou, s niečím za tatinom – podľa témy.“
Nedávno sa však situácia obrátila a práve ich mamina bola tá, ktorá potrebovala podporu. Jej butik sa stal totiž terčom zlodejov. „Áno, ukradli jej z butiku jeden kus oblečenia,“ opisujú sestry. „Nebolo to nič strašné, ale dali sme to ako varovanie – nech si dávajú pozor, hlavne v Leviciach. Chodia tam takéto páchateľky a kradnú po butikoch, tak aspoň aby ľudia vedeli, že si majú dávať pozor.“ Nepríjemný incident sa stále vyšetruje, no sestry veria, že podobné prípady pomôžu otvoriť oči aj ostatným. A keď už prišla reč na krádeže, dvojičky sa v spomienkach vrátili do detských čias a otvorene prehovorili o tom, či aj ony mali v minulosti dlhé prsty. Hm, počúvajte...
