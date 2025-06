Kristína Kormúthová opäť túži po práci v televízii: Dostala TAKÚTO ponuku, ale ODMIETLA! Čo sa stalo?

Kristína Kormuthová opäť túži po práci v televízii: Dostala TAKÚTO ponuku, ale ODMIETLA! Čo sa stalo! (Zdroj: Narcis Liptáková/Tomáš Hambálek)

BRATISLAVA - Bývalá televízna moderátorka Kristína Kormúthová sa z obrazoviek musela vytratiť už pred niekoľkými rokmi, najnovšie však prekvapila otvoreným priznaním, že návratu do televízie sa vôbec nebráni!

„Ja by som sa vrátila, keďže som tú prácu milovala, ale uvidí sa,“ priznala Kristína. Zároveň však otvorene dodala, že momentálne aktívne nič nehľadá a necháva veci plynúť. „Čo sa má stať, sa stane. Ja som nikdy na nič netlačila. Verím skôr na osud, že ak to má byť moje, tak si ma to nájde.“ Hoci pár ponúk už padlo, žiadna ju zatiaľ skutočne neoslovila.

Kormúthová z toho však hlavu v smútku nemá, práve naopak. Pokojnejší život mimo televíznych kamier si užíva. Ak by sa však náhodou predsa len vrátila, má jasno, kam by smerovala.Otvorená by však bola aj téme z celkom iného súdka. Akej? Vypočujte si rozhovor...