Výnimočný koncert Marcely Laiferovej: Vystriedala niekoľko outfitov... Ako hollywoodska hviezda!

BRATISLAVA - Marcela Laiferová oslávila svoje životné jubileum veľkolepým koncertom v Bratislave. Legendárna speváčka žiarila ako hviezda, zazneli jej najväčšie hity a večer plný emócií vyvrcholil mimoriadnym prekvapením.
Marcela Laiferová oslávila svoje jubileum vo veľkom štýle. Iba štyri mesiace po svojich 80. narodeninách pripravila v Bratislave mimoriadny koncert, ktorý sa stal nezabudnuteľným zážitkom pre všetkých prítomných. Verní fanúšikovia si prišli na svoje – večer bol plný emócií, nostalgie aj radostnej energie, ktorá je pre legendárnu speváčku taká typická. Marcela žiarila ako hollywoodska diva. Počas koncertu vystriedala niekoľko elegantných, dokonale zvolených outfitov, v ktorých vynikla jej prirodzená noblesa.
Na pódiu zazneli jej najväčšie hity, piesne, ktoré ju sprevádzali celou kariérou a priniesli jej množstvo ocenení i pevné miesto v srdciach poslucháčov. Medzi gratulantmi nechýbali mnohé známe osobnosti slovenskej hudobnej a umeleckej scény: Marián Čekovský, Nela Pocisková, Ján Berky Mrenica s kapelou, Samuel Tomeček, Beáta Dubasová, Ladislav Briestenský, Peter Lipa, vokálne Trio Trend, Peter Stašák a orchester pod vedením dirigenta Pavla Zajačka. Celým večerom sprevádzal Juraj Čurný. O to väčšie prekvapenie prišlo po jej vystúpení – na pódium nečakane vstúpil jej blízky priateľ Noro Mészároš.
Pred plným hľadiskom oznámil správu, ktorá speváčku nečakala: Marcela Laiferová bola oficiálne zapísaná do Guinnessovej knihy rekordov za svoje neuveriteľné 60-ročné pôsobenie na popovej scéne. V hľadisku ju prišli podporiť aj mnohé známe tváre, ktoré si nenechali ujsť túto významnú udalosť – manželia Iveta a Martin Malachovskí, Alena Heribanová, Jozef Golonka s manželkou Božkou, Ada Straková a Nora Beňačková, Miloš Bubán, Jozef Oklamčák s manželkou či Jozef a Mária Banášovci a mnohí ďalší.
{{ poll.title }}
{{ poll.title }}
{{ poll.thanks }}
{{ poll.title }}
{{ profiles[profileEvalueated.index].name }}
Zhoda: {{ profileEvalueated.weightPercentage }}%