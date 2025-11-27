Nečakané novinky v STVR: Stopka ďalšej relácii a... TOTO je nový šéf rozhlasu!

BRATISLAVA - STVR pokračuje v rozsiahlych programových čistkách a z obrazoviek miznú ďalšie projekty. Vedenie má dokonca nečakané novinky!
V STVR prebiehajú brutálne čistky. Ako už v Mlynskej doline avizovali, končí hneď niekoľko relácii. A to napríklad Trochu inak s Adelou, Veľkou lyžicou, Milujem Slovensko, či dočasne Sieň slávy či Všade dobre, doma naj. Vedenie stoplo aj realizáciu očakávanej 2. série dobového seriálu Čas nádejí. A k týmto projektom sa pridáva aj ďalší. Na obrazovkách končí dokumentárny cyklus Opri sa o mňa. Dokumentárny projekt vyústil z rozhlasovej relácie Opri sa o mňa, ktorú dlhodobo vysiela Rádio Slovensko počas víkendu.
Televízny formát ponúkla RTVS autorka projektu Dagmar Mozolová, ktorá je zároveň tvorkyňou pôvodnej rozhlasovej relácie. Prináša príbehy ľudí, ktorí dokázali prekonať náročné životné skúšky. V televíznom spracovaní sa ako hostia predstavili známe osobnosti, medzi nimi Patrícia Jarjabková, Kristína Svarinská, Zuzana Smatanová, Celeste Buckingham, ale aj športovci Alexander Slafkovský či Martin Fehérváry. A práve Dagmar oznámila koniec tejto jednej etapy. Na Facebook pridala fotografiu s Jurajom Bačom a nečakaným popisom.
„Netušila som, že je Juraj Bača taký vysoký a ja mu budem tak po plece… V TV verzii rozhlasovej relácie Opri sa o mňa vám v januári prinesieme na Jednotke aj jeho príbeh," začala v úvode. „Žiaľ, jeden z posledných," pokračovala už v smutnej tónine. „Opri sa o mňa v TV na Jednotke som navrhla ako interný projekt s nízkym rozpočtom, vyrábaný v interných kapacitách STVR, ako tak žiadané prepojenie rozhlasu a televízie… Bolo mi oznámené, že v rámci konsolidácie v televízii končíme," dodala.
„A to napriek tomu, že sme dosahovali vynikajúcu sledovanosť a priniesli sme vám osobné príbehy mnohých známych osobností, nahliadnutie do ich vnútra, povzbudenie… V januári už teda posledné štyri premiéry v televízii. V rozhlase (zatiaľ) pokračujeme," uzavrela.
A aktuálne prišla ďalšia nečakaná správa. Zvolil sa nový riaditeľ rozhlasu. Rozhlasovú časť STVR opäť povedie nový riaditeľ. Stane sa ním Peter Janků – pesničkár, dramatik a manažér, ktorý doteraz pracoval ako asistent poslanca KDH Jozefa Hajka. Informoval o tom Denník N. Podľa informácii denníka sa Janků v rokoch 2022 a 2023 dvakrát neúspešne uchádzal o miesto riaditeľa celého telerozhlasu. Tentoraz jeho žiadosti o vedenie rozhlasu vyhoveli.
