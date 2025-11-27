Štvrtok27. november 2025, meniny má Milan, zajtra Henrieta

Nečakané novinky v STVR: Stopka ďalšej relácii a... TOTO je nový šéf rozhlasu!

l Zobraziť galériu (6)
l (Zdroj: TASR - Dano Veselský)
© Zoznam/lv © Zoznam/lv

BRATISLAVA - STVR pokračuje v rozsiahlych programových čistkách a z obrazoviek miznú ďalšie projekty. Vedenie má dokonca nečakané novinky!

V STVR prebiehajú brutálne čistky. Ako už v Mlynskej doline avizovali, končí hneď niekoľko relácii. A to napríklad Trochu inak s Adelou, Veľkou lyžicou, Milujem Slovensko, či dočasne Sieň slávy či Všade dobre, doma naj. Vedenie stoplo aj realizáciu očakávanej 2. série dobového seriálu Čas nádejí. A k týmto projektom sa pridáva aj ďalší. Na obrazovkách končí dokumentárny cyklus Opri sa o mňa. Dokumentárny projekt vyústil z rozhlasovej relácie Opri sa o mňa, ktorú dlhodobo vysiela Rádio Slovensko počas víkendu.

Adela Vinczeová KONČÍ v STVR: Po škandále s Viktorom padlo definitívne ROZHODNUTIE! Prečítajte si tiež

Adela Vinczeová KONČÍ v STVR: Po škandále s Viktorom padlo definitívne ROZHODNUTIE!

Televízny formát ponúkla RTVS autorka projektu Dagmar Mozolová, ktorá je zároveň tvorkyňou pôvodnej rozhlasovej relácie. Prináša príbehy ľudí, ktorí dokázali prekonať náročné životné skúšky. V televíznom spracovaní sa ako hostia predstavili známe osobnosti, medzi nimi Patrícia Jarjabková, Kristína Svarinská, Zuzana Smatanová, Celeste Buckingham, ale aj športovci Alexander Slafkovský či Martin Fehérváry. A práve Dagmar oznámila koniec tejto jednej etapy. Na Facebook pridala fotografiu s Jurajom Bačom a nečakaným popisom.

Zuzana Smatanová
Zobraziť galériu (6)
Zuzana Smatanová  (Zdroj: STVR)

„Netušila som, že je Juraj Bača taký vysoký a ja mu budem tak po plece… V TV verzii rozhlasovej relácie Opri sa o mňa vám v januári prinesieme na Jednotke aj jeho príbeh," začala v úvode. „Žiaľ, jeden z posledných," pokračovala už v smutnej tónine. „Opri sa o mňa v TV na Jednotke som navrhla ako interný projekt s nízkym rozpočtom, vyrábaný v interných kapacitách STVR, ako tak žiadané prepojenie rozhlasu a televízie… Bolo mi oznámené, že v rámci konsolidácie v televízii končíme," dodala.

„A to napriek tomu, že sme dosahovali vynikajúcu sledovanosť a priniesli sme vám osobné príbehy mnohých známych osobností, nahliadnutie do ich vnútra, povzbudenie… V januári už teda posledné štyri premiéry v televízii. V rozhlase (zatiaľ) pokračujeme," uzavrela.

A aktuálne prišla ďalšia nečakaná správa. Zvolil sa nový riaditeľ rozhlasu. Rozhlasovú časť STVR opäť povedie nový riaditeľ. Stane sa ním Peter Janků – pesničkár, dramatik a manažér, ktorý doteraz pracoval ako asistent poslanca KDH Jozefa Hajka. Informoval o tom Denník N. Podľa informácii denníka sa Janků v rokoch 2022 a 2023 dvakrát neúspešne uchádzal o miesto riaditeľa celého telerozhlasu. Tentoraz jeho žiadosti o vedenie rozhlasu vyhoveli.

 

Viac o téme: Opri sa o mňaSTVRPeter Janků
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Herec Topoľský priznal svoje
Herec Topoľský priznal svoje trampoty: STRATÍ sa vždy tam, kde je jeho PIATA dcéra ako doma!
Domáci prominenti
Mená kapitánov v šou
Obrovské PREKVAPENIE na Kolibe! Milujem Slovensko už pozná svojich kapitánov: TOTO sú oni
Domáci prominenti
Adela Vinczeová a Viktor
Nečakaný krok STVR: Rozhovor s Vinczem v Adelinej šou NEODVYSIELAJÚ!
Domáci prominenti
Martina Flašíková, generálna riaditeľka
Martina Flašíková o STVR: Nejdeme bojovať s konkurenciou, naša úloha je niekde úplne inde
Domáci prominenti

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Polícia v Bratislave bude počas vianočných trhov dozerať na bezpečnosť
Polícia v Bratislave bude počas vianočných trhov dozerať na bezpečnosť
Správy
Všetko robí kvôli tejto žene! Kali sa vydáva na ďalšiu cestu: Idem k vám
Všetko robí kvôli tejto žene! Kali sa vydáva na ďalšiu cestu: Idem k vám
Prominenti
Filip Šebesta znepokojený tým, čo sa deje v Dunaji: Toto čerstvého otecka desí najviac!
Filip Šebesta znepokojený tým, čo sa deje v Dunaji: Toto čerstvého otecka desí najviac!
Prominenti

Domáce správy

FOTO undefined
Sneh sa topí: V okrese Košice platí druhý stupeň výstrahy pred povodňou
Domáce
Poslanci aj večer diskutovali
Poslanci aj večer diskutovali o zmene Úradu na ochranu oznamovateľov na nový úrad
Domáce
Vianočné trhy v Bratislave:
Vianočné trhy v Bratislave: Polícia bude dozerať na bezpečnosť
Domáce
BRUTÁLNA TRAGÉDIA Vodičov vystrihovali, malý synček prišiel o OTCA (†27): Zo SLOV mamy trhá srdce
BRUTÁLNA TRAGÉDIA Vodičov vystrihovali, malý synček prišiel o OTCA (†27): Zo SLOV mamy trhá srdce
Banská Bystrica

Zahraničné

undefined
Američan si išiel kúpiť marihuanu, no našli ho mŕtveho: Polícia preveruje vraždu
Zahraničné
Pedro Sánchez
Španielsky súd v kauze korupcie nariadil väzobné stíhanie španielskeho exministra
Zahraničné
OSN vyzýva USA, aby
OSN vyzýva USA, aby po útoku na členov Národnej gardy nestigmatizovali Afgancov
Zahraničné
Chystáte sa do Paríža?
Chystáte sa do Paríža? Louvre zvyšuje vstupné pre TÝCHTO návštevníkov
Zahraničné

Prominenti

Nečakané novinky v STVR:
Nečakané novinky v STVR: Stopka ďalšej relácii a... TOTO je nový šéf rozhlasu!
Domáci prominenti
Sharon Osbourne zavítala do
Sharon Osbourne zavítala do spoločnosti: Prvýkrát od manželovej (†76) smrti!
Zahraniční prominenti
Kali
Všetko robí kvôli tejto žene! Kali sa vydáva na ďalšiu cestu: Idem k vám
Domáci prominenti
Krst nového albumu Richarda
Moderátor Martin Nikodým: Tajné ZÁSNUBY? Prsteň dal priateľke už pred 6 mesiacmi!
Domáci prominenti

Zaujímavosti

Chcete syna? História vám
Chcete syna? História vám prezradí, kedy sú najväčšie šance na chlapca! Odborníčka radí, vytiahnite kalendár
Zaujímavosti
Koľko kalórií je potrebné
Koľko kalórií je potrebné denne znížiť, aby ste schudli? Toto tvrdia odborníci
vysetrenie.sk
Radosť s peňazí.
Z úplnej náhody MILIARDÁRI: Skupina SENIOROV vyhrala štvrť miliardy eur v lotérii! Peniaze si nechcú nechať
Zaujímavosti
Adolf Hitler Uunona
NEUVERÍTE, kto opäť kandiduje vo voľbách: Adolf Hitler sa uchádza o politickú moc! Voliči nie sú nadšení
Zaujímavosti

Dobré správy

Vyskúšajte farbu na vlasy
FOTO Počuli ste už o tejto farbe na vlasy? Vyskúšali sme ju a veľmi milo nás prekvapila
feminity.sk
Zdroj: Park Inn by
Toto sú víkendy, ktoré ženy milujú: Zabudnite na povinnosti, ide sa oddychovať!
feminity.sk
Darček, ktorý poteší každú
Darček, ktorý poteší každú ženu: Zapojte sa do SÚŤAŽE a vaše vlasy môžu naplno zažiariť
Domáce
Počul si už o
Počul si už o novodobom trende FOMO? Poradíme ti, ako s ním úspešne zabojovať
hashtag.sk

Ekonomika

Dôchodkový vek v roku 2026: Ktoré ročníky pôjdu do penzie a aké platia pravidlá?
Dôchodkový vek v roku 2026: Ktoré ročníky pôjdu do penzie a aké platia pravidlá?
Takto vyzerá tunel Višňové tesne pred otvorením: Stihnú to diaľničiari do Vianoc? (foto)
Takto vyzerá tunel Višňové tesne pred otvorením: Stihnú to diaľničiari do Vianoc? (foto)
Padá cena ropy aj plynu: Správy o mierových rokovaniach o vojne na Ukrajine rozhýbali trhy!
Padá cena ropy aj plynu: Správy o mierových rokovaniach o vojne na Ukrajine rozhýbali trhy!
Chystá sa veľké digitálne mapovanie Slovenska: Štátny úrad predstavil projekt za milióny eur!
Chystá sa veľké digitálne mapovanie Slovenska: Štátny úrad predstavil projekt za milióny eur!

Varenie a recepty

18 najnovších a najlepších receptov na vianočné pečivo s príchuťou rumu.
18 najnovších a najlepších receptov na vianočné pečivo s príchuťou rumu.
Tieto vianočné pestré maďarské rezy sú hitom. Ideálne na sviatočný stôl.
Tieto vianočné pestré maďarské rezy sú hitom. Ideálne na sviatočný stôl.
Tradičné karamelové grilážky: Vianočná sladká klasika
Tradičné karamelové grilážky: Vianočná sladká klasika
Nepečené dezerty
Kokosové cesto? TOP na Vianoce! Jednoduché a univerzálne
Kokosové cesto? TOP na Vianoce! Jednoduché a univerzálne
Výber receptov

Šport

VIDEO Slovan sa vzbúril a v Európe stále žije! Rayo Vallecano zažilo smrtiaciu trojminútovku
VIDEO Slovan sa vzbúril a v Európe stále žije! Rayo Vallecano zažilo smrtiaciu trojminútovku
Konferenčná liga
Sauerov Feyenoord padol so Celticom, maďarský klub prekvapil Škriniarovo Fenerbahce
Sauerov Feyenoord padol so Celticom, maďarský klub prekvapil Škriniarovo Fenerbahce
Európska liga
Ronaldo so snúbenicou sa rozhodli, kde si povedia áno: Tento ostrov zažije svadbu roka
Ronaldo so snúbenicou sa rozhodli, kde si povedia áno: Tento ostrov zažije svadbu roka
Ostatné
Súper Slovenska v baráži o MS má veľkú motiváciu: Zapojil sa do toho priamo premiér
Súper Slovenska v baráži o MS má veľkú motiváciu: Zapojil sa do toho priamo premiér
MS vo futbale

Auto-moto

Aj takto si chce Škoda udržať zákazníkov. S dielami hrá inú ligu
Aj takto si chce Škoda udržať zákazníkov. S dielami hrá inú ligu
Zaujímavosti
Riaditeľ ŽSR sa má stať ministrom dopravy v Česku
Riaditeľ ŽSR sa má stať ministrom dopravy v Česku
Doprava
Chystá sa uzávera diaľnice D2 pri Bratislave. Diaľnicu zavrú v oboch smeroch
Chystá sa uzávera diaľnice D2 pri Bratislave. Diaľnicu zavrú v oboch smeroch
Doprava
Toto čínske spaľovacie SUV ide do výraznej akcie. Čínsky luxus za menej
Toto čínske spaľovacie SUV ide do výraznej akcie. Čínsky luxus za menej
Novinky

Kariéra a motivácia

Firemný vianočný večierok bez následkov: 7 tipov, ako sa vyhnúť trapasom a zároveň si to užiť
Firemný vianočný večierok bez následkov: 7 tipov, ako sa vyhnúť trapasom a zároveň si to užiť
Pracovné prostredie
Už žiadne osobné návštevy! Sociálna poisťovňa prichádza s novinkou, ktorá poteší zamestnancov aj zamestnávateľov
Už žiadne osobné návštevy! Sociálna poisťovňa prichádza s novinkou, ktorá poteší zamestnancov aj zamestnávateľov
Aktuality
Nový prieskum o generácii Z vás prekvapí: Aby skutočne uspeli, musia robiť TOTO!
Nový prieskum o generácii Z vás prekvapí: Aby skutočne uspeli, musia robiť TOTO!
Pracovné prostredie
Experti varujú: Toto môžete v roku 2026 oľutovať, ak to ignorujete!
Experti varujú: Toto môžete v roku 2026 oľutovať, ak to ignorujete!
Kariérny rast

Technológie

„V Taganrogu niečo horí.“ Unikát ruského letectva je preč, Ukrajina trafila a vážne poškodila experimentálny laserový prototyp A-60
„V Taganrogu niečo horí.“ Unikát ruského letectva je preč, Ukrajina trafila a vážne poškodila experimentálny laserový prototyp A-60
Armádne technológie
Elektromobilová revolúcia možno nebude. Dieselové motory môžu byť zachránené, vedci ukázali prelom
Elektromobilová revolúcia možno nebude. Dieselové motory môžu byť zachránené, vedci ukázali prelom
Autá
Veľká streamovacia služba si pre nás pripravila naozaj bohaté Vianoce: Toto sú filmové a seriálové novinky, ktoré prídu už čoskoro
Veľká streamovacia služba si pre nás pripravila naozaj bohaté Vianoce: Toto sú filmové a seriálové novinky, ktoré prídu už čoskoro
Filmy a seriály
Tvoj Samsung schováva funkciu, ktorú používatelia roky prehliadajú. Zásadne ti zjednoduší multitasking, no najprv ju musíš aktivovať
Tvoj Samsung schováva funkciu, ktorú používatelia roky prehliadajú. Zásadne ti zjednoduší multitasking, no najprv ju musíš aktivovať
Návody

Bývanie

Oberú vás o súkromie aj domáce pohodlie. 9 dispozičných chýb, ktoré podľa dizajnérky ničia dobrý dojem z bývania
Oberú vás o súkromie aj domáce pohodlie. 9 dispozičných chýb, ktoré podľa dizajnérky ničia dobrý dojem z bývania
Takto sa funguje na minime miesta! V stavbe o veľkosti prívesu nájdete dve postele, kuchyňu i priestor na tanec!
Takto sa funguje na minime miesta! V stavbe o veľkosti prívesu nájdete dve postele, kuchyňu i priestor na tanec!
9 vecí, na ktoré zbytočne vyhadzujeme peniaze, a pritom ich vôbec nepotrebujeme. Máte ich doma aj vy?
9 vecí, na ktoré zbytočne vyhadzujeme peniaze, a pritom ich vôbec nepotrebujeme. Máte ich doma aj vy?
Tu sa žije teplom rodinnej piecky a vidieckou pohodou! Majka a Jozef si drevenicu v Malatinej postavili svojpomocne
Tu sa žije teplom rodinnej piecky a vidieckou pohodou! Majka a Jozef si drevenicu v Malatinej postavili svojpomocne

Pre kutilov

10 ton betónu nosili ručne! Rekonštrukcia starej chaty im dala zabrať, dnes si užívajú zaslúžený pokoj uprostred lesa
10 ton betónu nosili ručne! Rekonštrukcia starej chaty im dala zabrať, dnes si užívajú zaslúžený pokoj uprostred lesa
Chalupa
Ako prerobiť lodný kontajner na tiny house alebo víkendovú chatku
Ako prerobiť lodný kontajner na tiny house alebo víkendovú chatku
Stavba domu
Tradičný dezert, ktorý nikdy nesklame? Vyskúšajte tento jednoduchý strúhaný koláč s tvarohom
Tradičný dezert, ktorý nikdy nesklame? Vyskúšajte tento jednoduchý strúhaný koláč s tvarohom
Recepty
Najčastejšie chyby pri čistení dreveného stola: Robí ich takmer každý a škodia nábytku
Najčastejšie chyby pri čistení dreveného stola: Robí ich takmer každý a škodia nábytku
Údržba a opravy

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Veľká láska čaká v roku 2026 na tieto tri znamenia: Komu sa zmení život od základov?
Partnerské vzťahy
Veľká láska čaká v roku 2026 na tieto tri znamenia: Komu sa zmení život od základov?
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Päť veľkých omylov o
Zahraničné
Päť veľkých omylov o prechladnutí: Experti vysvetľujú, čo naozaj nie je pravda
Rušenie kľúčového úradu sa
Domáce
Rušenie kľúčového úradu sa protiví viacerým autoritám: DESIATKY z nich spísali protest, vláda zákonom berie ochranu!
Babiš zrejme nebude jediný
Domáce
Babiš zrejme nebude jediný Slovák v novej českej vláde: Šéf ŽSR podal rezignáciu, má sa stať ministrom!
Smutná správa z frontu:
Zahraničné
Smutná správa z frontu: Vojna na Ukrajine si vyžiadala život mladého Čecha (†27)

Ďalšie zo Zoznamu