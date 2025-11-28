Vincze v úprimnej spovedi: Markizácka KAUZA mala DOPAD aj na Maxíka! Čo videl doma, si zapamätá navždy

BRATISLAVA - Náročné obdobie Viktora Vinczeho počas markizáckej kauzy zasiahlo nielen jeho, ale aj ich malého synčeka Maxíka. Ako bývalý moderátor otvorene priznal, atmosféra stresu a zvýšeného pracovného vypätia sa doma nedala úplne skryť.
Viktor Vincze v rozhovore pre Denník N otvoril tému zraniteľnosti, rodičovstva a partnerského fungovania. Je jedným z mála známych mužov, ktorí bez pretvárky hovoria o emóciách, plači, vnútorných bojoch. Mnohí muži sa boja ukázať krehkosť. Viktor otvorene priznáva, že až otcovstvo ho k nej definitívne priviedlo. „Priznať si zraniteľnosť je podľa mňa súčasťou mužnosti. Nie sme žiadni terminátori ani mačovia. Mužnosť sa už nemeria svalmi, silou alebo tým, koľko toho kto dokáže. Dnes je mužnosť aj o tom, že dokážem ochrániť svoju rodinu aj inými spôsobmi ako tým, že odstránim nepriateľa za oknom alebo tigra. Manželke viem pomôcť alebo ju ochrániť tým, že zabezpečím, aby sa napríklad nezrútila,“ pokračoval.
Mnohí rodičia taktiež skrývajú smútok pred deťmi. On pred Maxíkom nie. „Videl a vždy sa pýtal. Myslím, že to bolo počas toho „markizáckeho“ obdobia. Pýtal sa, čo sa deje, a vždy sme sa o tom snažili debatovať. Malo to na neho veľmi silný vplyv. Vidí, že keď plače, nie je to nič zlé a nerobí to z neho zlého chlapca. Naopak, keď aj on niečo "vyvedie", najviac funguje to, keď akceptujeme, že je nahnevaný alebo že sa mu niečo nepáči, a priblížime nejaké situácie z nášho detstva, keď sme reagovali rovnako. Vtedy dokáže pochopiť to, čo sa v tej chvíli deje jemu,“ vysvetlil.