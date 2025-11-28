Piatok28. november 2025, meniny má Henrieta, zajtra Vratko

Vincze v úprimnej spovedi: Markizácka KAUZA mala DOPAD aj na Maxíka! Čo videl doma, si zapamätá navždy

Viktor Vincze Zobraziť galériu (18)
Viktor Vincze (Zdroj: Ján Zemiar)
© Zoznam/lv © Zoznam/lv

BRATISLAVA - Náročné obdobie Viktora Vinczeho počas markizáckej kauzy zasiahlo nielen jeho, ale aj ich malého synčeka Maxíka. Ako bývalý moderátor otvorene priznal, atmosféra stresu a zvýšeného pracovného vypätia sa doma nedala úplne skryť.

Viktor Vincze v rozhovore pre Denník N otvoril tému zraniteľnosti, rodičovstva a partnerského fungovania. Je jedným z mála známych mužov, ktorí bez pretvárky hovoria o emóciách, plači, vnútorných bojoch. Mnohí muži sa boja ukázať krehkosť. Viktor otvorene priznáva, že až otcovstvo ho k nej definitívne priviedlo. „Priznať si zraniteľnosť je podľa mňa súčasťou mužnosti. Nie sme žiadni terminátori ani mačovia. Mužnosť sa už nemeria svalmi, silou alebo tým, koľko toho kto dokáže. Dnes je mužnosť aj o tom, že dokážem ochrániť svoju rodinu aj inými spôsobmi ako tým, že odstránim nepriateľa za oknom alebo tigra. Manželke viem pomôcť alebo ju ochrániť tým, že zabezpečím, aby sa napríklad nezrútila, pokračoval.

Mnohí rodičia taktiež skrývajú smútok pred deťmi. On pred Maxíkom nie. „Videl a vždy sa pýtal. Myslím, že to bolo počas toho „markizáckeho“ obdobia. Pýtal sa, čo sa deje, a vždy sme sa o tom snažili debatovať. Malo to na neho veľmi silný vplyv. Vidí, že keď plače, nie je to nič zlé a nerobí to z neho zlého chlapca. Naopak, keď aj on niečo "vyvedie", najviac funguje to, keď akceptujeme, že je nahnevaný alebo že sa mu niečo nepáči, a priblížime nejaké situácie z nášho detstva, keď sme reagovali rovnako. Vtedy dokáže pochopiť to, čo sa v tej chvíli deje jemu, vysvetlil.

Pokračovanie článku
Viac o téme: Viktor Vincze
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Dcéra (19) Karla Gotta
Dcéra (19) Karla Gotta je ZADANÁ: Prvá veľká láska... Už ho predstavila aj rodine!
Domáci prominenti
Filip Šebesta
Filip Šebesta znepokojený tým, čo sa deje v Dunaji: Toto čerstvého otecka desí najviac!
Domáci prominenti

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Tréner Slovana o svojom synovi: Vlado bol dnes veľmi platný, mal najlepšie čísla z mužstva
Tréner Slovana o svojom synovi: Vlado bol dnes veľmi platný, mal najlepšie čísla z mužstva
Futbal
Tréner Slovana Vladimír Weiss: Za vôľu a disciplínu sme si zaslúžili vyhrať
Tréner Slovana Vladimír Weiss: Za vôľu a disciplínu sme si zaslúžili vyhrať
Futbal
Tréner Slovana Vladimír Weiss hodnotí výhru: Mal som radosť z futbalu
Tréner Slovana Vladimír Weiss hodnotí výhru: Mal som radosť z futbalu
Futbal

Domáce správy

Nákupný ošiaľ láka podvodníkov:
Nákupný ošiaľ láka podvodníkov: Polícia aj experti varujú, na TOTO si dávajte počas Black Friday POZOR!
Domáce
Vyskúšajte farbu na vlasy
FOTO Počuli ste už o tejto farbe na vlasy? Vyskúšali sme ju a veľmi milo nás prekvapila
feminity.sk
Polícia pátra
Polícia pátra po 16-ročnej Laure z obce Cerová: FOTO Má poruchu autistického spektra
Domáce
Bratislava rozširuje parkovanie PAAS: Od roku 2026 pribudne nová zóna v Petržalke
Bratislava rozširuje parkovanie PAAS: Od roku 2026 pribudne nová zóna v Petržalke
Bratislava

Zahraničné

Matka a učiteľka Nicole
ŠKANDÁL oceňovanej učiteľky: Natočilo ju vlastné dieťa, ako MLÁTI syna! Chlapec plakal od bolesti, nasledovala VÝPOVEĎ
Zahraničné
Donald Trump
Trumpova administratíva nie je hodná spolupráce s Iránom, uviedol Chameneí
Zahraničné
Zosadený peruánsky prezident dostal
Zosadený peruánsky prezident dostal za vzburu vyše 11 rokov väzenia
Zahraničné
undefined
Američan si išiel kúpiť marihuanu, no našli ho mŕtveho: Polícia preveruje vraždu
Zahraničné

Prominenti

Viktor Vincze
Vincze v úprimnej spovedi: Markizácka KAUZA mala DOPAD aj na Maxíka! Čo videl doma, si zapamätá navždy
Domáci prominenti
Anna Nicole Smith
Neslávne známa playmate: Svadba s miliardárom nad hrobom, smrť syna, drogy a smutný KONIEC
Osobnosti
Nečakané novinky v STVR:
Nečakané novinky v STVR: Stopka ďalšej relácii a... TOTO je nový šéf rozhlasu!
Domáci prominenti
Sharon Osbourne zavítala do
Sharon Osbourne zavítala do spoločnosti: Prvýkrát od manželovej (†76) smrti!
Zahraniční prominenti

Zaujímavosti

Chcete syna? História vám
Chcete syna? História vám prezradí, kedy sú najväčšie šance na chlapca! Odborníčka radí, vytiahnite kalendár
Zaujímavosti
Koľko kalórií je potrebné
Koľko kalórií je potrebné denne znížiť, aby ste schudli? Toto tvrdia odborníci
vysetrenie.sk
Radosť s peňazí.
Z úplnej náhody MILIARDÁRI: Skupina SENIOROV vyhrala štvrť miliardy eur v lotérii! Peniaze si nechcú nechať
Zaujímavosti
Adolf Hitler Uunona
NEUVERÍTE, kto opäť kandiduje vo voľbách: Adolf Hitler sa uchádza o politickú moc! Voliči nie sú nadšení
Zaujímavosti

Dobré správy

Vyskúšajte farbu na vlasy
FOTO Počuli ste už o tejto farbe na vlasy? Vyskúšali sme ju a veľmi milo nás prekvapila
feminity.sk
Zdroj: Park Inn by
Toto sú víkendy, ktoré ženy milujú: Zabudnite na povinnosti, ide sa oddychovať!
feminity.sk
Darček, ktorý poteší každú
Darček, ktorý poteší každú ženu: Zapojte sa do SÚŤAŽE a vaše vlasy môžu naplno zažiariť
Domáce
Počul si už o
Počul si už o novodobom trende FOMO? Poradíme ti, ako s ním úspešne zabojovať
hashtag.sk

Ekonomika

Vodiči pozor: Diaľnica pri Bratislave bude uzatvorená, kedy a kadiaľ pôjdete cez obchádzku? (foto)
Vodiči pozor: Diaľnica pri Bratislave bude uzatvorená, kedy a kadiaľ pôjdete cez obchádzku? (foto)
Dôchodkový vek v roku 2026: Ktoré ročníky pôjdu do penzie a aké platia pravidlá?
Dôchodkový vek v roku 2026: Ktoré ročníky pôjdu do penzie a aké platia pravidlá?
Takto vyzerá tunel Višňové tesne pred otvorením: Stihnú to diaľničiari do Vianoc? (foto)
Takto vyzerá tunel Višňové tesne pred otvorením: Stihnú to diaľničiari do Vianoc? (foto)
Padá cena ropy aj plynu: Správy o mierových rokovaniach o vojne na Ukrajine rozhýbali trhy!
Padá cena ropy aj plynu: Správy o mierových rokovaniach o vojne na Ukrajine rozhýbali trhy!

Varenie a recepty

18 najnovších a najlepších receptov na vianočné pečivo s príchuťou rumu.
18 najnovších a najlepších receptov na vianočné pečivo s príchuťou rumu.
Tieto vianočné pestré maďarské rezy sú hitom. Ideálne na sviatočný stôl.
Tieto vianočné pestré maďarské rezy sú hitom. Ideálne na sviatočný stôl.
Tradičné karamelové grilážky: Vianočná sladká klasika
Tradičné karamelové grilážky: Vianočná sladká klasika
Nepečené dezerty
Kokosové cesto? TOP na Vianoce! Jednoduché a univerzálne
Kokosové cesto? TOP na Vianoce! Jednoduché a univerzálne
Výber receptov

Šport

To snáď nie je pravda! Veľký triumf Slovana zatienila ďalšia zlá správa, v kabíne bol aj plač
To snáď nie je pravda! Veľký triumf Slovana zatienila ďalšia zlá správa, v kabíne bol aj plač
Konferenčná liga
VIDEO Slovan sa vzbúril a v Európe stále žije! Rayo Vallecano zažilo smrtiaciu trojminútovku
VIDEO Slovan sa vzbúril a v Európe stále žije! Rayo Vallecano zažilo smrtiaciu trojminútovku
Konferenčná liga
Nečakaný krok slovenského reprezentanta: Prišiel za vedením a spravil rázne rozhodnutie
Nečakaný krok slovenského reprezentanta: Prišiel za vedením a spravil rázne rozhodnutie
Európa
Úprimné priznanie trénera Weissa: Všetko nebolo v poriadku! Víťazstvo venujem fanúšikom
Úprimné priznanie trénera Weissa: Všetko nebolo v poriadku! Víťazstvo venujem fanúšikom
Konferenčná liga

Auto-moto

Aj takto si chce Škoda udržať zákazníkov. S dielami hrá inú ligu
Aj takto si chce Škoda udržať zákazníkov. S dielami hrá inú ligu
Zaujímavosti
Riaditeľ ŽSR sa má stať ministrom dopravy v Česku
Riaditeľ ŽSR sa má stať ministrom dopravy v Česku
Doprava
Chystá sa uzávera diaľnice D2 pri Bratislave. Diaľnicu zavrú v oboch smeroch
Chystá sa uzávera diaľnice D2 pri Bratislave. Diaľnicu zavrú v oboch smeroch
Doprava
Toto čínske spaľovacie SUV ide do výraznej akcie. Čínsky luxus za menej
Toto čínske spaľovacie SUV ide do výraznej akcie. Čínsky luxus za menej
Novinky

Kariéra a motivácia

Firemný vianočný večierok bez následkov: 7 tipov, ako sa vyhnúť trapasom a zároveň si to užiť
Firemný vianočný večierok bez následkov: 7 tipov, ako sa vyhnúť trapasom a zároveň si to užiť
Pracovné prostredie
Už žiadne osobné návštevy! Sociálna poisťovňa prichádza s novinkou, ktorá poteší zamestnancov aj zamestnávateľov
Už žiadne osobné návštevy! Sociálna poisťovňa prichádza s novinkou, ktorá poteší zamestnancov aj zamestnávateľov
Aktuality
Nový prieskum o generácii Z vás prekvapí: Aby skutočne uspeli, musia robiť TOTO!
Nový prieskum o generácii Z vás prekvapí: Aby skutočne uspeli, musia robiť TOTO!
Pracovné prostredie
Experti varujú: Toto môžete v roku 2026 oľutovať, ak to ignorujete!
Experti varujú: Toto môžete v roku 2026 oľutovať, ak to ignorujete!
Kariérny rast

Technológie

„V Taganrogu niečo horí.“ Unikát ruského letectva je preč, Ukrajina trafila a vážne poškodila experimentálny laserový prototyp A-60
„V Taganrogu niečo horí.“ Unikát ruského letectva je preč, Ukrajina trafila a vážne poškodila experimentálny laserový prototyp A-60
Armádne technológie
Elektromobilová revolúcia možno nebude. Dieselové motory môžu byť zachránené, vedci ukázali prelom
Elektromobilová revolúcia možno nebude. Dieselové motory môžu byť zachránené, vedci ukázali prelom
Autá
Veľká streamovacia služba si pre nás pripravila naozaj bohaté Vianoce: Toto sú filmové a seriálové novinky, ktoré prídu už čoskoro
Veľká streamovacia služba si pre nás pripravila naozaj bohaté Vianoce: Toto sú filmové a seriálové novinky, ktoré prídu už čoskoro
Filmy a seriály
Tvoj Samsung schováva funkciu, ktorú používatelia roky prehliadajú. Zásadne ti zjednoduší multitasking, no najprv ju musíš aktivovať
Tvoj Samsung schováva funkciu, ktorú používatelia roky prehliadajú. Zásadne ti zjednoduší multitasking, no najprv ju musíš aktivovať
Návody

Bývanie

Tmavý a zastaraný ranč zmenili na nepoznanie. Vnútro je jednoduché, ale perfektne sa hodí na moderný život
Tmavý a zastaraný ranč zmenili na nepoznanie. Vnútro je jednoduché, ale perfektne sa hodí na moderný život
Oberú vás o súkromie aj domáce pohodlie. 9 dispozičných chýb, ktoré podľa dizajnérky ničia dobrý dojem z bývania
Oberú vás o súkromie aj domáce pohodlie. 9 dispozičných chýb, ktoré podľa dizajnérky ničia dobrý dojem z bývania
Takto sa funguje na minime miesta! V stavbe o veľkosti prívesu nájdete dve postele, kuchyňu i priestor na tanec!
Takto sa funguje na minime miesta! V stavbe o veľkosti prívesu nájdete dve postele, kuchyňu i priestor na tanec!
9 vecí, na ktoré zbytočne vyhadzujeme peniaze, a pritom ich vôbec nepotrebujeme. Máte ich doma aj vy?
9 vecí, na ktoré zbytočne vyhadzujeme peniaze, a pritom ich vôbec nepotrebujeme. Máte ich doma aj vy?

Pre kutilov

Tieto zákusky zmiznú zo stola prvé: 5 nostalgických rezov, ktoré milovala ešte vaša babička
Tieto zákusky zmiznú zo stola prvé: 5 nostalgických rezov, ktoré milovala ešte vaša babička
Recepty
10 ton betónu nosili ručne! Rekonštrukcia starej chaty im dala zabrať, dnes si užívajú zaslúžený pokoj uprostred lesa
10 ton betónu nosili ručne! Rekonštrukcia starej chaty im dala zabrať, dnes si užívajú zaslúžený pokoj uprostred lesa
Chalupa
Ako prerobiť lodný kontajner na tiny house alebo víkendovú chatku
Ako prerobiť lodný kontajner na tiny house alebo víkendovú chatku
Stavba domu
Tradičný dezert, ktorý nikdy nesklame? Vyskúšajte tento jednoduchý strúhaný koláč s tvarohom
Tradičný dezert, ktorý nikdy nesklame? Vyskúšajte tento jednoduchý strúhaný koláč s tvarohom
Recepty

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Veľká láska čaká v roku 2026 na tieto tri znamenia: Komu sa zmení život od základov?
Partnerské vzťahy
Veľká láska čaká v roku 2026 na tieto tri znamenia: Komu sa zmení život od základov?
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Nákupný ošiaľ láka podvodníkov:
Domáce
Nákupný ošiaľ láka podvodníkov: Polícia aj experti varujú, na TOTO si dávajte počas Black Friday POZOR!
Matka a učiteľka Nicole
Zahraničné
ŠKANDÁL oceňovanej učiteľky: Natočilo ju vlastné dieťa, ako MLÁTI syna! Chlapec plakal od bolesti, nasledovala VÝPOVEĎ
Päť veľkých omylov o
Zahraničné
Päť veľkých omylov o prechladnutí: Experti vysvetľujú, čo naozaj nie je pravda
Rušenie kľúčového úradu sa
Domáce
Rušenie kľúčového úradu sa protiví viacerým autoritám: DESIATKY z nich spísali protest, vláda zákonom berie ochranu!

Ďalšie zo Zoznamu