Filip Šebesta znepokojený tým, čo sa deje v Dunaji: Toto čerstvého otecka desí najviac!

BRATISLAVA - Do seriálu Dunaj vstúpil ako Laco Koptík, člen odboja, ktorý v deji poriadne zamiešal karty. Filip Šebesta sa v úlohe okamžite udomácnil a priznáva, že seriál by najradšej neopúšťal ešte poriadne dlho – atmosféru na pľaci aj priazeň divákov si užíva naplno.
Seriálová postava, ktorú stvárňuje Filip Šebesta patrí k tým, ktoré sa v Dunaji len tak nestratia. Koptík prišiel s dramatickým príbehom a odvážnymi rozhodnutiami, ktoré herec dostáva na obrazovku s patričným napätím. A svoju rolu si nesmierne užíva. „Je to skvelý projekt, ktorý oslovuje veľa ľudí, scenáre sú skvelo napísané a aj z toho dôvodu by som chcel ostať v seriáli čo najdlhšie.“
Hoci Koptík žije v tieni vojny, samotný herec o tomto období z rodinných rozprávaní veľa nevie. Starí rodičia odišli priskoro, a tak od nich nestihol získať detailné spomienky. O to viac vníma dnešnú realitu – blízkosť konfliktu a obavy, ktoré sužujú viacerých ľudí. „História sa podľa mňa sčasti opakuje. Vojna je u našich susedov, takže je to veľmi blízko a je len na nás, aby sa niečo také nezopakovalo.“ Napriek tomu si sympatický herec plán úniku nepripravuje, spolieha sa skôr na zdravý rozum spoločnosti. „Stále optimisticky verím, že sme súčasťou spoločenstva, ktoré je silné a také silné aj zostane. Aj keď niektorí lídri sa to snažia podkopávať, ale verím, že to tak ostane a že v jednote je sila, ako sa vraví.“
V súkromí však žije úplne iným svetom – rodinným. Filip je čerstvý otec a túto úlohu si užíva viac než čokoľvek iné. „Ako otec sa mám skvelo, až na tie obavy, ktoré prichádzajú čím ďalej tým viac. Ale vidieť svoje dieťa rásť a robiť nové pokroky je úžasné,“ neskrýva nadšenie Šebesta, ktorý sa vo februári tohto roku stal otcom dcérky Amélie. A dokonca hercovi nechýba ani „tatkovská partia“, s ktorou vyráža kočíkovať. „Chodím kočíkovať aj s Jakubom Jablonským, keďže aj on je čerstvý otec, ale aj s inými spolužiakmi, ktorí majú deti.“ Šebesta tak aktuálne prežíva jedno z najspokojnejších období a jeho slová hovoria za všetko...
