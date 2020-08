Slovenský moderátor sa cez víkend oženil: Prvé oficiálne FOTO zo svadby… Aha, ako to pristalo ženíchovi a neveste!

BRATISLAVA - Včera sme na Topkách informovali o svadbe, ktorá sa v sobotu konala v slovenskom šoubiznise. Známy rádiový spíker a raper Dušan Šorty Berky si zobral svoju dlhoročnú partnerku Zuzku. A nám sa podarilo získať prvé oficiálne zábery z ich veľkého dňa. Pozrite, ako to pristalo ženíchovi a neveste!

Dvojica si svoje áno povedala v sobotu o 17. hodine popoludní na miestnom úrade v bratislavskej mestskej časti Podunajské Biskupine. Po obrade, na ktorom, samozrejme, nechýbali ani známe tváre, sa novomanželia so svadobčanmi presunuli do podniku moderátora Marcela Osťa Osztasa, kde sa konala hostina.

No a tam už po večeri pokračovala zábava do neskorých ranných hodín. Nám sa však podarilo získať prvé oficiálne svadobné fotky čerstvých novomanželov. Zábery, ktoré im už navždy budú pripomínať ich veľký deň, dvojica nafotila v uliciach bratislavského Starého mesta. Pozrite, ako im to spolu pristalo.

Dušan Šorty Berky so svojou manželkou Zuzkou. Zdroj: Archív D.B.

Nevesta mala na sebe trblietavé svadobné šaty s veľkými padavými rukávmi a hlbokými výstrihmi na dekolte aj na chrbte, ktoré rafinovane odhaľovali jej tetovania. No v originalite nezaostával ani ženích. Svetlé oblekové nohavice doplnil staroružovým sakom a bielou košeľou... A svoj svadobný outfit zaklincoval bielymi teniskami.

Novomanželia nafotili svadobné fotky v centre Bratislavy. Zdroj: Archív D.B.

Prvý bozk novomanželov. Zdroj: Archív D.B.

