MOHUTNÝ útok na Rusko, Ukrajina vyslala takmer 300 dronov: Letiská v Moskve zostali paralyzované! Ľudia spali na zemi

KYJEV/MOSKVA – Počas tohto týždňa podnikla Ukrajina na Rusko jeden z najväčších dronových útokov. Napriek tomu, že desiatky bezpilotných lietadiel mala ruská armáda zneškodniť, útok výrazným spôsobom zasiahol viaceré oblasti. Pozastavená musela byť aj prevádzka moskovského letiska.
Viacerí analytici tvrdia, že Ukrajina (a jej spojenci) už vo vojne proti Rusku melú z posledného. V noci na štvrtok 11. decembra to tak ale nevyzeralo. Ukrajinské velenie podniklo najväčší dronový útok od začiatku ruskej invázie (24. február 2022). Ruská štátna agentúra TASS s odvolaním sa na ministerstvo obrany informovala, že armáde sa podarilo zostreliť len nad Brjanskou oblasťou 118 ukrajinských dronov.
Priamy nálet na Moskvu a uzavreté letiská
Ďalších 40 bezpilotných lietadiel mali Rusi zneškodniť nad Kalugskou oblasťou, rovnaký počet nad Moskovskou oblasťou a 32, ktoré smerovali priamo do Moskvy.
Podľa The Moscow Times uzavreli Rusi všetky letiská v Moskve a jej širšom okolí. Len za jednu noc to ovplyvnilo viac ako 200 plánovaných letov. Mnoho cestujúcich tak muselo stráviť noc v letiskových halách. Telegramový účet SHOT zdieľal video, ako ľudia zaspávali priamo na lavičkách. Tí šťastnejší mali k dispozícii karimatky. Všetky lietadlá, ktoré v čase útoku smerovali do ruskej metropoly, odklonili na západ do Petrohradu.
Útok na továreň pri Estónsku
Na účte Astra sa objavila správa, že Ukrajinci počas náletov zaútočili aj na závod špeciálneho hnojiva Akron v meste Velikij Novgorod. Na mieste malo dôjsť k sérii viacerých výbuchov a svedkovia uviedli, že neskôr vypukol na mieste veľký požiar. Továreň leží len zhruba 200 km od hraníc s Estónskom.
Celkový počet dronov, ktoré sa podarilo ruskej armáde zneškodniť, sa mal zastaviť na čísle 287. Útok mala spustiť Ukrajina v stredu 10. decembra o 21:00 stredoeurópskeho času a trvať mal celú noc do nasledujúceho rána. Posledný nálet bol zaznamenaný 11. decembra v čase 5:00.