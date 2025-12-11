Portugalsko zasiahol generálny štrajk proti zmenám zákonníka práce

LISABON - V Portugalsku sa vo štvrtok konal prvý generálny štrajk po 12 rokoch, ktorý vyhlásili odbory na protest proti novému zákonníku práce. Spôsobil rozsiahle obmedzenia v pozemnej i leteckej doprave, prevádzke škôl, nemocníc a verejných službách. Informuje o tom verejnoprávna televízia RTP.
Štrajk zasiahol aj súkromné firmy
Zasiahnuté boli aj niektoré súkromné podniky, napríklad firma Volkswagen Autoeuropa v Palmele, ktorá je stopercentnou dcérskou spoločnosťou koncernu Volkswagen. Vydávanie správ vo štvrtok pozastavila tlačová agentúra Lusa, ktorej hlavným akcionárom je portugalský štát.
Tiago Oliveira, líder najväčšieho odborového zväzu v Portugalsku CGTP, na tlačovej konferencii v Lisabone odmietol tvrdenie vlády o „bezvýznamnom" štrajku. Odhadol, že sa na ňom zúčastnili viac než tri milióny ľudí, čím sa podľa neho stal „jedným z najväčších v histórii, ak nie vôbec najväčším“.
Oliveira uviedol, že účasť na štrajku v súkromnom sektore je „historická“. „Stačí sa pozrieť na dnešný Lisabon, je to úplne opustené mesto,“ povedal. Opäť vyzval vládu Luísa Montenegra, aby stiahla pripravovanú reformu zákonníka práce.
Odbory hlásia úspech a žiadajú reakciu vlády
Líder druhého najväčšieho odborového zväzu UGT Mário Mourão uviedol, že výsledky štrajku sú veľmi pozitívne a prekonali všetky očakávania. „Dúfam, že vláda im bude venovať pozornosť,“ konštatoval. Generálny štrajk zvolali CGTP a UGT na protest proti navrhovanej revízii zákonníka práce. Išlo o ich prvú spoločnú akciu od júna 2013.
Vláda konzervatívneho premiéra Montenegra plánuje v zákonníku podľa agentúry DPA uskutočniť viac ako 100 zmien, ktoré ovplyvnia zmluvy na dobu určitú, prepúšťanie, minimálne dávky a úpravu pracovného času. Cieľom týchto zmien je zvýšiť produktivitu práce a konkurencieschopnosť, prispôsobiť sa meniacemu sa trhu práce – najmä v dôsledku digitalizácie – a vytvoriť viac pracovných miest.
CGTP a UGT naopak varujú, že plánované zmeny by viedli k zníženiu miezd a ich pomalšiemu rastu. Odmietajú dlhšie skúšobné doby a zjednodušenie prepúšťania a tvrdia, že flexibilnejší pracovný čas by pre zamestnancov predstavoval dodatočnú záťaž.