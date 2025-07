Boris Hanečka prezradil bizarný zážitok s Mikloškom: Otočil sa a už TO tam nebolo!

Módna prehliadka Fera Mikloška, Boris Hanečka (Zdroj: Ján Zemiar)

Boris Hanečka sa netajil tým, že ich vzťah je oveľa hlbší, ako sa môže zdať na prvý pohľad. „To sú také skrytejšie odtiene, pretože s Ferom sme susedia a kolegovia a prišiel som ho dnes povzbudiť... Veľmi ho podporujem, ale myslím si, že to, ako ho vidím ja, je trošku iné ako ho vidia ľudia. Je to také naše tajomstvo,“ prezradil so šibalským úsmevom.

A hoci sprvu nechcel prezradiť viac, napokon predsa len čosi zo zákulisia ich priateľstva poodhalil. Okrem módnej scény ich totiž spája aj množstvo vtipných momentov z každodenného susedského života. „Najvtipnejší Fero je, keď mi zaklope cez okno a povie mi: prosím ťa, ako sa máš? Hentam vzadu vidím takú látku, ktorú presne potrebujem,“ smeje sa Hanečka a dodáva príbehu pointu. Aj v týchto okamihoch sa podľa neho potvrdzuje pravidlo, že v núdzi poznáš priateľa – a s Ferom je to vraj stopercentná istota. V rozhovore však prezradil aj to, pri čom mnohí len neveriacky krútia hlavou.

