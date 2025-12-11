Parlament sa prepol do divokého módu: Piskot a schválený horalkový paragraf, poslanci chcú zlomiť aj veto prezidenta

BRATISLAVA - Poslanci Národnej rady (NR) SR vo štvrtok večer ukončili diskusiu o vládnej novele Trestného zákona. Debate o tomto bode venovali takmer celý rokovací deň. Rozprava bola skrátená na 12 hodín. Zároveň schválili horalkový paragraf s prílepkami a poslanci sa rozhodli rokovať aj do noci a lámať prezidentovo veto.
Za drobnú krádež sa má do Trestného zákona opätovne zaviesť pravidlo „trikrát a dosť“. Platiť by mala teda trestnosť priestupkovej recidívy páchateľov. Vyplýva to z novely Trestného zákona, ktorú vo štvrtok schválili poslanci Národnej rady (NR) SR. Do novej legislatívy pribudli v 2. čítaní ďalšie zmeny. Rozšíri sa napríklad skutková podstata trestného činu marenia volebnej kampane aj na súvis s konaním „cudzej moci“ a tiež sa zavádza trestná zodpovednosť „za popieranie alebo spochybňovanie povojnových dokumentov k usporiadaniu pomerov po druhej svetovej vojne na Slovensku“. Upravuje sa aj inštitút spolupracujúcich obvinených - tzv. kajúcnikov. Parlament o novele rokoval v skrátenom legislatívnom konaní.
Podľa opozície má novela zákona pomôcť hlavne obžalovanému podpredsedovi parlamentu Tiborovi Gašparovi a poškodí aj prípad vraždy novinára Jána Kuciaka. Novelu schválilo 76 poslancov. Opoziční poslanci spievali hymnu, stáli, koalícia spievala pieseň "Na kráľovej holi", opozičníci zatiaľ búchali do poslaneckých lavíc a ustavične pískali. Skandujú tiež "hanba!".
Poslanci zároveň schválili, že budú rokovať aj po 20:00 hodine a chcú prelamovať veto prezidenta, ktorý plénu vrátil zákon o rušení a náhrade Úradu na ochranu oznamovateľov (ÚOO).
Úprava je aktuálne v druhom čítaní. Je z dielne ministerstva spravodlivosti. Pri drobných krádežiach sa ňou má opätovne zaviesť pravidlo „trikrát a dosť“. Platiť by mala teda trestnosť priestupkovej recidívy páchateľov. Páchatelia majú byť potrestaní odňatím slobody až na dva roky po tom, ako trikrát po sebe za jeden rok spáchajú obdobný priestupok proti majetku.
Z rokovania výborov pribudli do návrhu novely viaceré pozmeňujúce návrhy. Má sa nimi napríklad rozšíriť skutková podstata trestného činu marenia volebnej kampane aj na súvis s konaním „cudzej moci“ a tiež zaviesť trestná zodpovednosť „za popieranie alebo spochybňovanie povojnových dokumentov k usporiadaniu pomerov po druhej svetovej vojne na Slovensku“. Rieši aj úpravu inštitútu spolupracujúcich obvinených, tzv. kajúcnikov.
Do rozpravy sa prihlásilo 61 rečníkov
Do diskusie k tretiemu čítaniu k vládnej novele Trestného zákona sa prihlásilo 61 poslancov Národnej rady (NR) SR. Poslanec môže podľa rokovacieho poriadku parlamentu v treťom čítaní navrhnúť len opravu legislatívno-technických chýb a jazykových chýb. „Tretie čítanie sa obmedzí len na tie ustanovenia návrhu zákona, ku ktorým boli v druhom čítaní schválené pozmeňujúce alebo doplňujúce návrhy,“ uvádza sa.
Prvý v rozprave mal vystúpiť poslanec Jozef Pročko (Slovensko - Za ľudí). Predseda NR SR Richard Raši (Hlas-SD) však vyhlásil päťminútovú prestávku. V pléne totiž od začiatku hlasovania o novele opoziční poslanci skandovali, pískali na píšťalkách a kričali „hanba“.
Rozpravu uzavreli procedurálnym návrhom
Poslanci Národnej rady (NR) SR uzavreli rozpravu v treťom čítaní o vládnej novele Trestného zákona. Schválili totiž návrh predsedu parlamentu Richarda Rašiho (Hlas-SD) o ukončení rozpravy. Do diskusie bolo prihlásených 61 rečníkov. Nevystúpil ani jeden. Raši podanie návrhu o ukončení rozpravy argumentoval dianím v parlamente.