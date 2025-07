Fero Mikloško (Zdroj: Katarína Puškašová)

Mikloško opäť dokázal, že jeho kreativita nepozná hranice. Záhrada piešťanského luxusného hotela Thermia Palace praskala vo švíkoch a privítala množstvo známych hostí. „Mám rád farby a hlavne na leto. To sa ľahko robí, ale práve letná kolekcia je pre mňa výzvou. Skombinovať farby, materiály a nájsť ich súhru je oveľa väčší oriešok ako robiť zimnú kolekciu,“ priznal módny guru, ktorý hravosť a eleganciu preniesol do každej kreácie. Na prípravu množstva modelov nemal príliš veľa času, venovať tvorbe sa totiž mohol až po skončení Let's Dance. „Samotná realizácia bola kriminálne krátka, ale so svojím tímom som to bravúrne dal,“ hovorí s úsmevom.

Popri prípravách na šou však prešiel aj osobnou premenou – výrazne schudol a cíti sa vo výbornej kondícii. „Ja som taký večný diétar, vyskúšal som všetky možné kombinácie, ale táto bezcukrová mi vyhovuje,“ prezradil návrhár, ktorý zo svojho jedálnička vyradil rôzne neresti. Je však otázne, či sa mu podarí nezhrešiť jedlom na dovolenke. Po veľkolepej módnej šou si totiž Mikloško naordinoval oddych. „Teším sa, po tomto krásnom cirkuse, ktorý ja milujem, je čas na zaslúžený relax,“ dodal. A hoci módu miluje nadovšetko, po prehliadke padli z jeho úst slová, ktoré mnohých poriadne prekvapili!

Fero Mikloško ohúril na prehliadke v Piešťanoch: Takýto ŠTÍHLY nikdy nebol! Prestal jesť iba jednu vec (Zdroj: Narcis Liptáková/Tomáš Hambálek)