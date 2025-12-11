Šokujúce odhalenie: Škandál zasiahol už aj Švédsko, princezná sa stretávala s Epsteinom!

ŠTOKHOLM - Najnovšie zverejnené e-maily odhaľujú, že princezná Sofia zo Švédska sa v roku 2005 viackrát stretla s Jeffrey Epsteinom. Ten ju dokonca pozval na svoj karibský ostrov, známy z obvinení zo sexuálneho zneužívania.
E-maily odhaľujú kontakty medzi Epsteinom a vtedajšou modelkou
Švédsky denník Dagens Nyheter zverejnil korešpondenciu, ktorá znovu otvára otázku kontaktov medzi Epsteinom a ženami zo sveta šoubiznisu či aristokracie. Jednou z nich bola aj dnešná princezná Sofia, ktorá v tom čase pôsobila ako modelka a začínajúca herečka.
Podľa publikovaných e-mailov ju v roku 2005 Epsteinovi predstavil švédska biznisová mentorka Barbro Ehnbom. „Toto je Sofia, mladá herečka, ktorá práve dorazila do New Yorku. Hovorila som ti o nej pred odchodom,“ napísala Ehnbom v decembri 2005 v správe adresovanej Epsteinovi.
Epstein ponúkol letenku na ostrov, kde obchodoval s maloletými
Na Ehnbomove slová reagoval Epstein okamžite. „Som v Karibiku. Chcela by prísť na pár dní? Pošlem jej letenku,“ odkázal v odpovedi a otvorene ju pozval na Little Saint James – ostrov, ktorý sa neskôr stal symbolom jeho zločinov.
Švédsky kráľovský dvor však uviedol, že Sofia pozvanie odmietla. Napriek tomu sa s Epsteinom ešte niekoľkokrát stretla. „Princezná bola s dotyčným zoznámená pri niekoľkých príležitostiach okolo roku 2005,“ potvrdil pre Dagens Nyheter kráľovský palác. Zároveň zdôraznil, že „už dvadsať rokov s ním nemá žiadny kontakt“.
Kontakty ukončila dávno pred jeho obvinením
Kráľovská rodina nespresnila, kde a pri akých okolnostiach k stretnutiam došlo. Epstein bol však o tri roky neskôr právoplatne odsúdený za získanie maloletého dievčaťa pre prostitúciu – obdobie, v ktorom sa ich cesty údajne už nepretínali.
Minulosť princeznej: reality show, modeling a škandály
Sofia, dlhé roky označovaná bulvármi za „najškandalóznejšiu princeznú sveta“, si vybudovala verejný profil ešte pred vstupom do kráľovskej rodiny. Zúčastnila sa reality show Paradise Hotel, pózovala pre magazín pre mužov a písala blog o prominentných večierkoch. V New Yorku sa venovala modelingu a herectvu — a práve v tomto období sa podľa Dagens Nyheter dostala do kontaktu s Epsteinom.
Epsteinova smrť a doznievajúci tieň jeho kauzy
Jeffrey Epstein zomrel v roku 2019 vo väzbe na Manhattane, kde čelil federálnym obvineniam zo sexuálneho obchodovania s maloletými. Napriek jeho smrti sa jeho staré kontakty, vrátane oslovenia švédskej princeznej, stále dostávajú na verejnosť.