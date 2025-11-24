Palonder po ROZVODE chystá svadbu so snúbenicou: Na premiéru prišli už ako RODINKA!

BRATISLAVA - V júli sa prevalilo, že Tomáš Palonder (45) a Kristína Greppelová (41) viac netvoria pár. Tomáš sa vtedy na sociálnych sieťach pochválil novou láskou. Už po 5 mesiacoch ju požiadal o ruku. Aktuálne dvojica chystá svadbu... A cez víkend prišli na premiéru už ako rodinka!
V lete sa prevalilo, že Tomáš Palonder a Kristína Greppelová sa po dlhých 14 rokoch vzťahu rozchádzajú. V čase, kedy prebiehal rozvod, sa herec už na sociálnych sieťach chválil novou láskou. A zdá sa, že v nej našiel ženu svojho života. Len 5 mesiacov po rozvode sa totiž rozhodol urobiť dôležitý životná krok a pred svojou novou pokľakol pokľakol priamo v divadle.
Palonder 5 mesiacov po ROZVODE s Greppelovou: Expresné ZÁSNUBY s novou láskou... V divadle!
Aktuálne už dvojica chystá svadbu, ktorá by sa podľa všetkého mala konať začiatkom februára 2026. A tešia sa nielen snúbenci, ale aj ich deti - Palonderova dcéra Charlotte a Petrin syn. Štvorica totiž už tvorí šťastnú rodinku. Spoločne prišli aj v nedeľu na slávnostnú premiéru pokračovania rozprávky Zootropolis. Pozrite, ako im to spolu pristane!
Okrem nich si novinku prišlo vychutnať aj mnoho ďalších známych tvárí, ktoré v spoločnosti sprevádzali ich ratolesti. Za všetky spomeňme tanečnicu Natáliu Glosíkovú, herečku Milenu Minichovú, herca Juraja Kemku, či moderátorku Simonu Simanovú.
