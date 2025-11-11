Sexi moderátorka (54) na premiére Čarodejky: Vyzerala ako bohyňa a... Ukázala krásnu dcéru!

LONDÝN - Krása sa v ich rodine očividne dedí! Známa britská moderátorka Amanda Holden (54) bola jedným z hostí slávnostnej premiéry filmu Čarodejka: Druhá časť, ktorá sa tento pondelok konala v Londýne. Pri tej príležitosti si obliekla rafinovane strihané šaty, v ktorých vyzerala priam božsky. A nádherná bola aj jej dcéra!
Muzikálový film Čarodejka zaznamenal v roku 2024 obrovský úspech. V týchto dňoch mieri do kín jeho pokračovanie a londýnska premiéra bola - ako inak - veľkolepá. Nechýbal na nej najsexi muž sveta - Jonathan Bailey, ktorý vo filme účinkuje, či Cynthia Erivo a Ariana Grande, ktoré stvárňujú ústredné postavy.
Na slávnostné premietanie zavítali mnohé britské celebrity. Značnú pozornosť pútala obľúbená moderátorka Amanda Holden, ktorá prišla so svojou dcérou Hollie Rose Hughes. Obe dámy pri výbere outfitu stavili na krásne šaty, ktoré dokonale zvýraznili ich krásu.
Spoločnými fotkami sa moderátorka pochválila aj na svojom profile na sociálnej sieti Instagram. Nuž, a jej priaznivci nešetrili slovami chvály. „Obe vyzeráte úžasne. Z dcéry ti rastie krásna žena,” znejú vybrané z reakcií. Okrem 13-ročnej Hollie má moderátorka ešte 19-ročnú dcéru Lexi. V roku 2011 nosila Amanda pod srdcom synčeka Thea. Keď bola v 28. týždni tehotenstva, prestala cítiť pohyby a lekári zistili, že jeho srdiečko nebije. Po tejto bolestivej strate založila fond, ktorý sa zameriava práve na rodičov v podobnej situácii.
