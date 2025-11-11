Škrabáková (54) NESTARNE: Na premiére filmu ohurovala vzhľadom... Gabika, ukáž občiansky!

BRATISLAVA - V pondelok večer sa v jednom z bratislavských kín konala slávnostná premiéra slovenského dokumentárneho filmu režisérky Barbory Chalupovej. Novinka skúma životy žien na platforme OnlyFans. Uvedenie filmu si nenechala ujsť ani herečka Gabika Škrabáková (54). A všetkých ohúrila vzhľadom. Vôbec nestarne!
Novinka s názvom Virtuálna priateľka sleduje tri ženy, ktoré si na kontroverznej platforme hľadajú bohatstvo, slobodu a slávu vytváraním provokatívneho erotického obsahu. Ide o vôbec prvé filmové nahliadnutie za oponu celosvetového fenoménu s názvom OnlyFans, ktorý vyvoláva vášnivé debaty a otriasa spoločnosťou. Za dokumentárnym filmom stojí režisérka a scenáristka Barbora Chalupová.
V pondelok večer sa v kine jedného z bratislavských nákupných centier konala slávnostná premiéra, ktorú si nenechalo ujsť ani viacero známych osobností. Najviac pozornosti však určite pútala herečka Gabika Škrabáková. Tá sa totiž už celé roky vôbec nemení. Akoby podpísala zmluvu s diablom a zastavila starnutie.
V spoločnosti sa objavila v slušivom červenom svetríku, ktorý jej doslova rozžiaril tvár a outfit doplnila koženou bundou s kožušinou a upnutými nohavicami, ktoré dali dôraz na jej štíhle nohy. Tvár bez jedinej vrásky len umocňovala dojem, že má o 20 rokov menej. Veď schválne, kto by jej tipoval 54? My tomu neveríme... Gabika, ukáž občiansky!
