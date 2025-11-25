Halina Pawlowská šokovala vzhľadom: FOTO Výrazne schudla... Vyzerá výborne!

PRAHA - Halina Pawlowská opäť všetkých prekvapila. Obľúbená spisovateľka a humoristka, ktorá si nikdy nerobila ťažkú hlavu zo svojej plnšej postavy, sa najnovšie ukázala výrazne štíhlejšia. A vyzerá naozaj výborne!
Halina Pawlowská je známa tým, že na život sa pozerá s nadhľadom a humorom. Často žartuje aj o svojej plnšej postave. K Haline vždy neodmysliteľne patrili aj jej ženské krivky a sama bez ostychu priznala, že s nadváhou bojuje prakticky od puberty. V mladosti by to až tak neprekážalo, no v neskoršom veku, keď človeka začínajú trápiť rôzne zdravotné ťažkosti spojené so starnutím, nadbytočné kilogramy na pohode určite nepridávajú.
S kilami navyše sa ale rozhodla zatočiť a teraz sa svojim fanúšikom ukázala v plnej paráde. Spolu so svojím psom. Toho si zaobstarala pred časom. „Zajacom vo vreci bol náš španielsky vodný pes Tortilka. Videli sme ho len na fotografii a potom sme si poňho vyrazili do Brna, kde nám ho slovenskí chovatelia odovzdali. Dostali sme do rúk biele, nafúkané klbôčko a netušili sme, čo z toho drobčeka vyrastie," začala v úvode. „Vyrástla z nej statná fenka, veľmi milá a srdečnej povahy, do ktorej sa každý zaľúbi, a ja propagujem jej plemeno: španielsky vodný pes je skvelý," dodala.
S Tortilkou sa odfotila na sociálnu sieť. Záber však upútal pozornosť kvôli niečomu inému, než psíkovi. Halina je dnes očividne polovičná. A neuniklo to ani všímavým fanúšikom. „Krásne ste schudli. Ste o polovicu menšia. Pristane vám to,“ napísala istá fanúšička. „Ja žasnem, vás je polovica! A vyzeráte skvele," dodala ďalšia. „Veľmi vám to pristane. Ste krásna a štíhla," vyjadrila sa zase iná žena. FOTO schudnutej Haliny nájdete v galérii.
