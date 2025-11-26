Streda26. november 2025, meniny má Kornel, zajtra Milan

Otto Weitter o boji s RAKOVINOU a chorým srdcom: Lekár mu vždy povie túto vetu!

BRATISLAVA - Spevácka legenda Otto Weiter odpálil svoje okrúhle narodeniny koncertom, ktorý by nezvládli ani o polovicu mladší ľudia. Na pódiu spevák dokazuje, že vek nehrá žiadnu rolu.

Zdá sa, že sedmička je šťastným číslom aj pre Otta Weitera. Aj keď k nemu pridáme nulu a dostaneme sa k číslu 70, je plný elánu a energie. Nečudo, že aj jeho samého ho vlastný vek prekvapuje. „Ja sa síce pozerám na ten občiansky, ale ja to nechápem, mne to hlava neberie, ja sa na to vôbec necítim,“ priznal. A treba súhlasiť. Keď vybehol na pódium, atmosféra sa zmenila na hudobno-zábavnú smršť ako lusknutím prsta.

Na javisku si s ním zanôtila aj jeho manželka Petra, ktorá po vystúpení prezradila, že koncert mal aj druhý, skrytý cieľ. „To bol aj maličký zámer – ukázať ľuďom, že nie sme len strednoprúdoví speváci, ale multižánroví speváci. A tiež ukázať, že Ottov život bol takýto pestrý a že dokáže spievať všetko.“ A naozaj – Weiter za vyše 45 rokov profesionálnej kariéry prešiel cez všetky možné žánre. Od country cez tvrdý rock, pop až po legendárne Repete, zároveň však priznáva, že mnohí ho škatuľkujú len podľa jednej etapy.

Za jeho hlasovou kondíciou stoja roky práce. Weiter študoval u profesora Kočaře, ktorý učil také hviezdy ako Eva Pilarová, Karel Černoch či Karel Zich. „Štyri roky som chodil k nemu a vďaka nemu ja mám dnes tých 50+ a môžem spievať ďalej, pretože mám techniku.“ Spevák všetko zvláda aj napriek tomu, že zápasil s vážnymi zdravotnými problémami, prekonal rakovinu aj ťažkosti so srdcom. „Už je všetko v poriadku... chodím na pravidelné kontroly a už sa stalo normálnym, že keď prídem a primár ma vidí, tak sa chytá za hlavu a vraví: Ježiši, zase je tu ten mimozemšťan,“ dodáva so smiechom Weiter, ktorého prístup k životu je priam obdivuhodný. Vo svojej úprimnosti však Weiter pokračoval... Čo ešte povedal? Vypočujte si vo videu.

Weiter a jeho narodeninový koncert (Zdroj: Narcis Liptáková/Tomáš Hambálek)

