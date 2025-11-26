Otto Weitter o boji s RAKOVINOU a chorým srdcom: Lekár mu vždy povie túto vetu!

BRATISLAVA - Spevácka legenda Otto Weiter odpálil svoje okrúhle narodeniny koncertom, ktorý by nezvládli ani o polovicu mladší ľudia. Na pódiu spevák dokazuje, že vek nehrá žiadnu rolu.
Zdá sa, že sedmička je šťastným číslom aj pre Otta Weitera. Aj keď k nemu pridáme nulu a dostaneme sa k číslu 70, je plný elánu a energie. Nečudo, že aj jeho samého ho vlastný vek prekvapuje. „Ja sa síce pozerám na ten občiansky, ale ja to nechápem, mne to hlava neberie, ja sa na to vôbec necítim,“ priznal. A treba súhlasiť. Keď vybehol na pódium, atmosféra sa zmenila na hudobno-zábavnú smršť ako lusknutím prsta.
Za jeho hlasovou kondíciou stoja roky práce. Weiter študoval u profesora Kočaře, ktorý učil také hviezdy ako Eva Pilarová, Karel Černoch či Karel Zich. „Štyri roky som chodil k nemu a vďaka nemu ja mám dnes tých 50+ a môžem spievať ďalej, pretože mám techniku.“ Spevák všetko zvláda aj napriek tomu, že zápasil s vážnymi zdravotnými problémami, prekonal rakovinu aj ťažkosti so srdcom. „Už je všetko v poriadku... chodím na pravidelné kontroly a už sa stalo normálnym, že keď prídem a primár ma vidí, tak sa chytá za hlavu a vraví: Ježiši, zase je tu ten mimozemšťan,“ dodáva so smiechom Weiter, ktorého prístup k životu je priam obdivuhodný. Vo svojej úprimnosti však Weiter pokračoval... Čo ešte povedal? Vypočujte si vo videu.